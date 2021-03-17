Фотограф Димитрий из Франции путешествует по миру в поисках заброшенных мест. Кроме того, мужчина занимается дизайном и имеет собственную торговую марку Jahz Design.

Фотограф сделал серию фото заброшенных театров из разных стран. Среди них немало французских театров, которые уже никогда не откроют двери для посетителей. К теме Жуткие интерьеры: фотограф снимает заброшенные торговые центры США Королевский театр, Франция

Театр во Франции / Фото Boredpanda Театр Сталина, Грузия

Роскошный интерьер / Фото Boredpanda Театр Колизей, Италия

Жутко и красиво / Фото Boredpanda Театр Бартоли, Франция

Заброшенная роскошь / Фото Boredpanda Театр Нормандия, Франция

Заброшенный театр в современном стиле / Фото Boredpanda Театр Инферно, Франция

Остатки старого киноаппарата / Фото Boredpanda Театр Джуманджи, Италия

От декора почти ничего не осталось / Фото Boredpanda Театр Футуро, Италия

Футуристический интерьер заброшенного театра / Фото Boredpanda Интересно Не тихая гавань: на старинной пристани сделали роскошный театр Театр святого Барбе, Португалия

Современный интерьер в запущенном состоянии / Фото Boredpanda