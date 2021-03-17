Покинутое величие: роскошные интерьеры заброшенных театров из разных стран – фото
Фотограф Димитрий из Франции путешествует по миру в поисках заброшенных мест. Кроме того, мужчина занимается дизайном и имеет собственную торговую марку Jahz Design.
Источник:Boredpanda
Фотограф сделал серию фото заброшенных театров из разных стран. Среди них немало французских театров, которые уже никогда не откроют двери для посетителей.
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Королевский театр, Франция
Театр во Франции / Фото Boredpanda
Театр Сталина, Грузия
Роскошный интерьер / Фото Boredpanda
Театр Колизей, Италия
Жутко и красиво / Фото Boredpanda
Театр Бартоли, Франция
Заброшенная роскошь / Фото Boredpanda
Театр Нормандия, Франция
Заброшенный театр в современном стиле / Фото Boredpanda
Театр Инферно, Франция
Остатки старого киноаппарата / Фото Boredpanda
Театр Джуманджи, Италия
От декора почти ничего не осталось / Фото Boredpanda
Театр Футуро, Италия
Футуристический интерьер заброшенного театра / Фото Boredpanda
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Театр святого Барбе, Португалия
Современный интерьер в запущенном состоянии / Фото Boredpanda
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