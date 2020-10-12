Подземные и наземные этажи: дом в США встроили в ландшафт – фото
Сложно посчитать, сколько этажей в этом доме. Его владельцы хотели максимально соединить жилье с природой, а потому выбрали весьма причудливую форму здания. Здесь много разных выступов, террас, смотровых площадок и подвальных комнат.
Дом-палубу создали в США, рассказывает Archdaily.
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Дом выглядит очень стильно / Фото Archdaily
Палубой его называют из-за деревянных настилов на террасах первого и второго этажа.
Проекту дали имя Stephenson House, он расположен в Вашингтоне. Его не построили "с нуля", а реконструировали из старого дома.
Все тайные уголки дома хочется исследовать / Фото Archdaily
Заказчики хотели помещение, которое позволяет проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Дизайн проекта позволяет полноценно наслаждаться отдыхом как внутри помещения, так и снаружи.
Дом будто вылеплен из ландшафта, на котором его создали. Он выглядит довольно сложно и многоуровнево. Архитекторам удалось полностью интегрировать дом в природу.
Дизайн интерьера достаточно минималистичный / Фото Archdaily
Цветовая гамма – нейтральная и сдержанная. Так здание гармонично смотрится рядом с классическими соседскими домами.
В доме много конструкций из стекла. Stephenson House всегда насыщен солнцем и свежим воздухом.
Почти из всех комнат можно выйти на террасу / Фото Archdaily
Светлая кухня выходит в закрытый внутренний дворик. Здесь есть камин и все для комфортного времяпрепровождения.
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Здесь очень много необычных архитектурных форм / Фото Archdaily
На втором этаже расположены спальни и ванная. Из них через панорамные окна можно выйти на отдельную террасу и любоваться пейзажами.
В доме функциональный подвал. Здесь разместили тренажерный зал и комнату для отдыха.
В доме много света / Фото Archdaily
Необычная форма дома привлекает взгляд / Фото Archdaily
Больше фото дома-палубы смотрите здесь:
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