Сложно посчитать, сколько этажей в этом доме. Его владельцы хотели максимально соединить жилье с природой, а потому выбрали весьма причудливую форму здания. Здесь много разных выступов, террас, смотровых площадок и подвальных комнат.

Дом-палубу создали в США, рассказывает Archdaily.

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Дом выглядит очень стильно / Фото Archdaily

Палубой его называют из-за деревянных настилов на террасах первого и второго этажа.

Проекту дали имя Stephenson House, он расположен в Вашингтоне. Его не построили "с нуля", а реконструировали из старого дома.



Все тайные уголки дома хочется исследовать / Фото Archdaily

Заказчики хотели помещение, которое позволяет проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Дизайн проекта позволяет полноценно наслаждаться отдыхом как внутри помещения, так и снаружи.

Дом будто вылеплен из ландшафта, на котором его создали. Он выглядит довольно сложно и многоуровнево. Архитекторам удалось полностью интегрировать дом в природу.



Дизайн интерьера достаточно минималистичный / Фото Archdaily

Цветовая гамма – нейтральная и сдержанная. Так здание гармонично смотрится рядом с классическими соседскими домами.

В доме много конструкций из стекла. Stephenson House всегда насыщен солнцем и свежим воздухом.



Почти из всех комнат можно выйти на террасу / Фото Archdaily

Светлая кухня выходит в закрытый внутренний дворик. Здесь есть камин и все для комфортного времяпрепровождения.

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Здесь очень много необычных архитектурных форм / Фото Archdaily

На втором этаже расположены спальни и ванная. Из них через панорамные окна можно выйти на отдельную террасу и любоваться пейзажами.

В доме функциональный подвал. Здесь разместили тренажерный зал и комнату для отдыха.



В доме много света / Фото Archdaily



Необычная форма дома привлекает взгляд / Фото Archdaily

Больше фото дома-палубы смотрите здесь:

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