Из этих заброшенных подвалов сделали невероятные комнаты: фото до и после
Многие имеют дома подвалы, однако не используют это пространство. Рассказываем, как сделать из подвала любимое место для всей семьи.
Про "волшебное" превращение подвалов сообщает The Spruse.
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1. Кабинет для спортсмена
В этом кабинете на месте пустого подвала сделали очень стильный дизайн. В интерьере использовали дерево и кожу, а также сделали акцент на путешествиях и спорте.
2. Из устаревшего в стильный
Этот подвал уже давно устарел. Однако семья превратила его в уютное пространство для отдыха.
3. Домашняя библиотека
Ранее в этом подвале можно было разве что снимать фильмы ужасов. Теперь здесь сделали ремонт, установили домашний кинотеатр и разместили библиотеку. Выглядит очень уютно.
4. Из сарая – в уютное пространство
Это помещение реконструировали почти полтора года. Стены отделали гипсокартоном, сделали пол, установили мебель. Скрыли конструкции, поддерживающие потолок. Результат выглядит невероятно.
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5. Гостиная с волшебным дизайном
В этом подвале уже пытались сделать уютное пространство. Однако работу так и не завершили. В конце концов, хозяева дома превратили его в прекрасную гостиную, в которой может собраться вся семья.
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