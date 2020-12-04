Многие имеют дома подвалы, однако не используют это пространство. Рассказываем, как сделать из подвала любимое место для всей семьи.

Про "волшебное" превращение подвалов сообщает The Spruse .

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1. Кабинет для спортсмена

В этом кабинете на месте пустого подвала сделали очень стильный дизайн. В интерьере использовали дерево и кожу, а также сделали акцент на путешествиях и спорте .

2. Из устаревшего в стильный

Этот подвал уже давно устарел. Однако семья превратила его в уютное пространство для отдыха .

3. Домашняя библиотека

Ранее в этом подвале можно было разве что снимать фильмы ужасов. Теперь здесь сделали ремонт, установили домашний кинотеатр и разместили библиотеку . Выглядит очень уютно.

4. Из сарая – в уютное пространство

Это помещение реконструировали почти полтора года . Стены отделали гипсокартоном, сделали пол, установили мебель . Скрыли конструкции, поддерживающие потолок. Результат выглядит невероятно .

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5. Гостиная с волшебным дизайном