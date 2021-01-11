В одном из старейших коньячных домов Martell сделали невероятный подвал для дегустаций. В интерьере объединили классические элементы винзавода, а также технологические решения и современный дизайн.

Автором проекта стала студия Elluin Duolé Gillon architecture. Про интерьер зала, расположенного в регионе Коньяк, Франция, сообщает ресурс Archdaily .

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В интерьере использовали много стекла и металла / Фото Archdaily

В помещении площадью 610 квадратных метров устраивают дегустации.

Этот подвал раскрывает знания и опыт, магию и ритуалы известного коньячного дома. Martell хочет продемонстрировать свою трехсотлетнюю историю и опыт через дегустационную комнату, где мастера-блендеры будут работать перед проинформированной аудиторией, – делятся архитекторы.



Медные светильники на потолке усиливают янтарный цвет коньяка / Фото Archdaily

Пол в помещении сделали из грубого бетона. Толстые стены подвала покрыты черной плесенью.

Торула – род дрожжей или подобных микроорганизмов, образующих колонии характерного черного цвета.

В подвале хранят дубовые бочки. На потолке разместили медный каркас, лучи которого расходятся во все стороны.



Белая матовая поверхность отражает свет / Фото Archdaily

В центре пространства установили металлическую конструкцию, на которой расположена сияющая белая поверхность. На этом столе янтарные оттенки коньяка становятся выразительнее.



Симметричные формы делают интерьер современным / Фото Archdaily

Целью проекта было собрать вместе различные материалы, демонстрирующие профессионализм мастеров-блендеров. В подвале царит тишина и светит приглушенный свет – это придает дегустации почти ритуальный характер.

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