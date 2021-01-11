Престижный подвал: здесь дегустируют один из старейших коньяков в мире – фото интерьера
В одном из старейших коньячных домов Martell сделали невероятный подвал для дегустаций. В интерьере объединили классические элементы винзавода, а также технологические решения и современный дизайн.
Автором проекта стала студия Elluin Duolé Gillon architecture. Про интерьер зала, расположенного в регионе Коньяк, Франция, сообщает ресурс Archdaily.
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В интерьере использовали много стекла и металла / Фото Archdaily
В помещении площадью 610 квадратных метров устраивают дегустации.
Этот подвал раскрывает знания и опыт, магию и ритуалы известного коньячного дома. Martell хочет продемонстрировать свою трехсотлетнюю историю и опыт через дегустационную комнату, где мастера-блендеры будут работать перед проинформированной аудиторией, – делятся архитекторы.
Медные светильники на потолке усиливают янтарный цвет коньяка / Фото Archdaily
Пол в помещении сделали из грубого бетона. Толстые стены подвала покрыты черной плесенью.
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В подвале хранят дубовые бочки. На потолке разместили медный каркас, лучи которого расходятся во все стороны.
Белая матовая поверхность отражает свет / Фото Archdaily
В центре пространства установили металлическую конструкцию, на которой расположена сияющая белая поверхность. На этом столе янтарные оттенки коньяка становятся выразительнее.
Симметричные формы делают интерьер современным / Фото Archdaily
Целью проекта было собрать вместе различные материалы, демонстрирующие профессионализм мастеров-блендеров. В подвале царит тишина и светит приглушенный свет – это придает дегустации почти ритуальный характер.
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