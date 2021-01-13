Может быть множество причин сидеть на полу. Кто-то любит активные игры с детьми, кому-то так удобно проводить турниры по шахматам или настольным играм. Если в вашей квартире немного мебели, а нужно разместить большую компанию – придется обустроить места для сидения на полу.

Если у вас есть дети , или вы сами любите сидеть на полу перед телевизором – без специальных подушек не обойтись. Редакция Дизайн 24 рассказывает о марокканских подушках, которые украсят ваш интерьер.

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Комната в марокканском стиле / Фото Pinterest

Что такое марокканские подушки



Из подушек можно сформировать удобный диван / Фото Pinterest

Марокканскими называют плоские квадратные или прямоугольные подушки, на которых можно удобно сидеть на полу. Внутри они являются достаточно твердыми и плотными – чтобы человек не проваливался до пола. С воей твердостью такие подушки напоминают диван.

К какому стилю подходят



Традиционные подушки имеют вышитые орнаменты / Фото Pinterest

Классические марокканские подушки имеют колоритные вышитые орнаменты. Их выполняют в оттенках красного и желтого цветов – традиционных для народов, живущих в пустыне.

Такой декор подойдет к интерьерам в восточном стиле. Также марокканские подушки хорошо смотрятся в классическом загородном стиле: они гармонично дополняют дерево, ковры, камин.



Марокканские подушки в современном интерьере / Фото Pinterest

Если традиционные узоры на подушках не подходят к вашему жилищу, можно найти варианты с наволочками нейтральных оттенков.

Как использовать



Вариант использования интерьерных подушек / Фото Pinterest

Подушки для пола удобны тем, что их можно трансформировать. Из марокканских подушек можно сложить диван, или разбрасывать их по комнате, сделав островки для сидения гостей.

Подушки кладут не только на пол, но и на поддоны, тумбы, или другие предметы, на которых можно обустроить места для сидения. В летний период из таких подушек можно сделать зону для отдыха на балконе, террасе или во внутреннем дворе.

Отличное решение для квартиры-студии



Подушки, которые используют вместо стульев / Фото Pinterest

Удобно иметь запас марокканских подушек в небольшой квартире. Они заменят кровать, если к вам приедут гости. На выходных можно достать подушки из кладовой и отдыхать для них всей семьей. Когда подушки не нужны – их легко спрятать в шкафу или на балконе.