Подражание природе в мегаполисе: в ОАЭ создали фантастическое общественное пространство

Объединенные Арабские Эмираты всегда умели удивлять размахом строительства. Новое пространство в Абу-Даби не стало исключением.

Студия CEBRA похвасталась одним из крайних проектов – общественной площадью в Абу-Даби. Площадь, которую перевоплощали архитекторы, составила целых 140 тысяч квадратных метров.

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Впечатляющие масштабы смелых изменений / Фото Archdaily

Каср-аль-Хосн – это культурное сердце Абу-Даби. Когда-то оно стало буквально местом рождения крупного мегаполиса.

Форт получил новую жизнь / Фото Archdaily

Обновление форта и окрестности заняло почти 6 лет. Главное задание, которое стояло перед архитекторами – соединить прошлое и настоящее таким образом, что историчность нового пространства подчеркивала динамику мегаполиса.

Яркий публичный парк возле исторических построек стал идеальным решением для того, чтобы трансформация сделала простор не просто историческим, но и популярным местом. Теперь здесь активно бурлит жизнь, и каждый может прикоснуться к месту, с которого начиналась история мегаполиса.