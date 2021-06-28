Как подготовить стены к покраске: пошаговая инструкция от дизайнера интерьеров

Перед покраской стены должны быть идеально ровными. Мелкие точки, сколы, ямочки и волны будут преломлять свет и выделяться из окрашенной поверхности. Все это – отрицательно повлияет на общий вид стен и качество ремонта.

Перед началом работ поверхности не будут идеально ровными, ведь здесь стыкуются плиты, встречаются перепады и щели между кирпичами и другим материалом. Чтобы избежать ошибок и правильно подготовить стены к покраске, придется ознакомиться с базовыми правилами и поэтапностью работ.

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Штукатурка

Обычно все делается по специальным маяками, расположенным на стенах вертикально, в один уровень. Этот стандарт указывает как вы первично выравниваете поверхность смесью на основе цемента или гипса.

На этом этапе стены становятся геометрически правильными, если смотреть на них со стороны пола, углов и потолка.

После полного высыхания можно приступать к более тонкому выравниванию, предварительно прогрунтовав стены.

Шпатлевки

Шпаклевка бывает разной:

для первичного нанесения,

для выравнивания,

для финишной работы,

универсальная.

По составу выделяют шпаклевку на основе гипса, акрила, латекса, а также полимерную, водно-дисперсионную и масляно-клеевую. Выбранный вид наносится на стены при помощи шпателя и им же выравнивается.

Стеклохолст

При нанесении первого слоя шпаклевки, используйте стеклохолст. Таким образом вы укрепите поверхность.

После шпатлевки дайте слоям полностью высохнуть и только после этого начинайте зачищать стены для достижения гладкости.

Финишная шпатлевка стен

Опять грунтуем стену и, дав просохнуть, приступаем к последнему нанесению шпаклевки, специально предназначенным для этого видом. Шпаклевка для финишной работы имеет мельче зерно, поэтому позволяет достичь идеальной гладкости поверхности.

Шлифовка и грунтовка

После этого пройдитесь шлифовальной бумагой и при необходимости грунтуйте поверхность. Только теперь ваши стены идеальные и готовы к нанесению краски.

Качество работы очень сильно зависит от выбранных материалов, инструментов и способов нанесения, а также опыта мастеров. Стены с вами надолго, поэтому не стоит на них экономить.