Как только на улице теплеет, нам хочется убрать собственное жилье, спрятать зимнюю одежду и подготовить квартиру или дом к теплому времени года. Рассказываем, как сделать уборку захватывающим весенним ритуалом.

Весенняя уборка – замечательная традиция, которая позволяет нам распрощаться с зимой и настроиться на теплое время года. Начало марта – прекрасное время начать наводить порядок в своем доме.

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Убирайте комнату за комнатой



Убирайте квартиру постепенно, понемногу каждый день / Фото Novotest

Это самый эффективный способ убрать все очень тщательно. Не бегайте между комнатами, сосредоточьтесь на одной. Когда она станет чистой, переходите в другую. Этот процесс может занять от нескольких дней до 2 недель, но результат вам понравится.

К тому же этот способ экономит силы и позволяет не бегать по всей квартире в надежде успеть все убрать за день.

Чтобы сэкономить силы и нервы, придумайте (или даже запишите) алгоритм уборки каждой комнаты.

Например, можно убирать по следующей схеме:

снять шторы, тюли, покрывала, постельное белье и постирать их,

помыть окна,

тщательно вытереть пыль со всех поверхностей, пропылесосить,

при необходимости можно сдать в химчистку ковры,

сделать влажную уборку,

посмотреть на все вещи в шкафах, спрятать зимние вещи, достать весенние,

украсить комнату весенним декором: цветочными композициями, новыми ковриками, подушками или покрывалами.

Организуйте свои вещи



Уборка и сортировка вещей поможет навести порядок в доме / Фото Furnishhome

Здесь можно тоже действовать по схеме. Сначала осмотрите все свои вещи: одежду, обувь, посуду, книги, детские игрушки и тому подобное. Далее сортируйте вещи по 4 категориям:

мусор,

вещи, которые можно подарить кому-то,

вещи, которыми вы пользуетесь,

вещи, которые нужно починить или почистить.

Это поможет быстро рассортировать все нужные и ненужные предметы в квартире . После того как вы избавитесь от значительной части ненужных вещей, вы почувствуете легкость, а пространства в доме станет больше.

Привлекайте всю семью

Даже маленькие дети могут выполнять определенные задачи: например, полить цветы или вытереть пыль. Пусть дети также наведут порядок в своих игрушках и книгах. Сделайте весеннюю уборку захватывающим процессом, в который вовлечена вся семья.

Подумайте о сезонных делах



В течение года можно записывать список дел, которые нужно сделать весной / Фото Zemkadastr

Существует немало вещей, которые надо сделать именно весной. Чаще всего это мытье окон, чистка гриля и мангала в частном доме, а также наведение порядка среди туристического снаряжения, которое понадобится вам в теплый сезон.

Вымойте, высушите и спрячьте в коробки зимнюю обувь, а также подготовьте к длительному хранению зимнюю одежду, одеяла, текстиль и так далее.

Сформируйте свой список дел, которые будете выполнять ежегодно

Наблюдайте за своими действиями и отмечайте те, которые будут повторяться каждый год. Записывайте их в блокнот. Также можно следить за временем, которое уходит на каждое дело.

Так вы сможете уже в следующем году иметь перечень важных дел и ориентировочный тайминг. Тогда уборка будет происходить легко и без лишних усилий.

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Не используйте агрессивные моющие средства



Выбирайте экологические моющие средства / Фото Alimpia-mebel

Выбирайте средства с безопасным составом и нейтральным ароматом. Так вы сможете избежать аллергии и затрудненного дыхания у членов семьи. Кроме того, агрессивные средства могут навредить домашним любимцам.