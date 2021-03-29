Если вам надоела долгая зима, попробуйте создать весеннее настроение в домашних условиях. Обновите интерьер и впустите в дом тепло и уют – это поможет улучшить настроение и дождаться действительно теплой поры.

Как только приходят теплые дни, всем хочется чего-то нового. Наши дома и квартиры – не исключение. Рассказываем, как подготовить дом к весне.

Вам понравится Цветы, свечи и уют: 5 ванных комнат, идеальных для релакса

Генеральная уборка



Генеральная уборка способна улучшить настроение / Фото Decorwind

Напишите список вещей, которые хотите сделать в своем доме весной. Медленно и постепенно убирайте комнату за комнатой, пока не почувствуете, что дом обновился и готов к теплому времени года.



Попробуйте ежедневно уделить внимание 28 предметам в доме / Фото Ubirai

Те, кто не любит убирать и складывать вещи, могут попробовать методику "28 предметов". Ежедневно уделите внимание 28 вещам в доме: это может быть одежда, посуда, мебель, шторы и так далее . То, ч то нужно выбросить или отдать – отложите, другие вещи красиво сложите, помойте, постирайте и тому подобное. Эта методика не требует много времени, но дает хороший результат.

Новые шторы и текстиль



Попробуйте текстиль с необычными мотивами, почему бы нет? / Фото Decorwind

Попробуйте разбавить интерьер цветными шторами или наоборот, полупрозрачными вариантами, которые пропускают много света. Можно выбирать варианты из натуральных материалов: лен, хлопок. Такие шторы помогут комнате "дышать". Натуральные материалы сейчас в тренде.



Яркие акценты в интерьере создают настроение / Фото UF

Также обратите внимание на яркие диванные подушки, постельное белье, раннеры и накидки на диваны или кресла. Все эти вещи достаточно бюджетные, но создают в квартире непередаваемую атмосферу.



Весенние цвета и детали радуют глаз / Фото Stickerme

Декор на подоконнике



Простой декор поможет создать прекрасную атмосферу / Фото Decorwind

Используйте подоконник как чистый холст, на котором можно сделать интересную инсталляцию. Принесите домой веточки фруктовых деревьев, поставьте их в вазу с водой – вскоре они выпустят почки и зацветут. Также можно украсить подоконник натуральными тканями, раннерами, вазами с весенними цветами и тому подобное.

Необычно Похожи на собак: дизайнеры выпустили коллекцию стульев, посвященную различным породам



Можно украсить комнату бумажными бабочками / Фото Decorwind

Раннер узкая скатерть в виде дорожки. Обычно их размещают в центре стола, на подоконнике и тому подобное. Раннеры имеют декоративное назначение.