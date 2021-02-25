Как поддерживать чистоту в доме без усилий: советы на каждый день
Для того чтобы в квартире или доме было всегда чисто, лучше убирать понемногу, но каждый день. Придумайте собственные ритуалы, которые помогут сохранять жилье в комфортном состоянии.
Источник:24 канал
Ежедневные ритуалы дают ощущение покоя и комфорта: вы точно знаете, что вам нужно делать, чтобы дом всегда был чистым и аккуратным. Небольшая ежедневная уборка поможет избежать стресса и чрезмерных усилий во время генеральной уборки.
Вам понравится Секреты дизайнеров: 10 современных решений в интерьере, о которых вы не знали
Небольшие ритуалы помогут поддерживать дом в чистоте / Фото Egeriya
Застилайте кровать утром
Попробуйте застилать кровать, только вы проснулись и встали. Это помогает поддерживать визуальный порядок в доме.
Вешайте и складывайте одежду
Даже если в вашем доме полный беспорядок, попробуйте вешать одежду на место сразу после того, как пришли домой. Это дисциплинирует и заставит вас не увеличивать количество хаотично разбросанных вещей.
Держите ключи, сумку и кошелек в одном месте
Всегда храните важные вещи в определенном месте / Фото Stroy-podskazka
Так вы не будете каждое утро бегать по квартире и искать важные вещи. Это сэкономит не только время, но и нервы.
Положите в свою сумку полотняный мешочек для покупок
И тогда в магазине, в который вы обязательно зайдете после работы, сможете сэкономить деньги, а также сделать свой вклад в экологию. Кроме того, вы не принесете домой лишнего мусора в виде полиэтиленовых пакетов.
Актуально Лампа, которая символизирует конец пандемии: трогательные фото
Каждый вечер делайте небольшую уборку
Делайте небольшую уборку вечером / Фото Edimdoma
Помойте посуду, сложите разбросанные за день вещи. Раз в несколько дней – пропылесосьте и протрите пол влажной тряпкой. Так ваша квартира всегда будет в идеальном порядке и в ней не будет собираться чрезмерное количество грязи.
Поделиться новостью