Для того чтобы в квартире или доме было всегда чисто, лучше убирать понемногу, но каждый день. Придумайте собственные ритуалы, которые помогут сохранять жилье в комфортном состоянии.

Ежедневные ритуалы дают ощущение покоя и комфорта: вы точно знаете, что вам нужно делать, чтобы дом всегда был чистым и аккуратным. Небольшая ежедневная уборка поможет избежать стресса и чрезмерных усилий во время генеральной уборки.

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Небольшие ритуалы помогут поддерживать дом в чистоте / Фото Egeriya

Застилайте кровать утром

Попробуйте застилать кровать, только вы проснулись и встали. Это помогает поддерживать визуальный порядок в доме.

Вешайте и складывайте одежду

Даже если в вашем доме полный беспорядок, попробуйте вешать одежду на место сразу после того, как пришли домой. Это дисциплинирует и заставит вас не увеличивать количество хаотично разбросанных вещей.

Держите ключи, сумку и кошелек в одном месте



Всегда храните важные вещи в определенном месте / Фото Stroy-podskazka

Так вы не будете каждое утро бегать по квартире и искать важные вещи. Это сэкономит не только время, но и нервы.

Положите в свою сумку полотняный мешочек для покупок

И тогда в магазине, в который вы обязательно зайдете после работы, сможете сэкономить деньги, а также сделать свой вклад в экологию. Кроме того, вы не принесете домой лишнего мусора в виде полиэтиленовых пакетов.

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Каждый вечер делайте небольшую уборку



Делайте небольшую уборку вечером / Фото Edimdoma