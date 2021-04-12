Весной особенно хочется что-то изменить в своем интерьере. Покрасить стены, приобрести новый декор – самая простая задача, однако и здесь стоит уделить внимание цвету и стилистике. Смотрите подборку интерьеров, которые создадут атмосферу легкости.

Пастельные цвета, сделанные путем добавления белого до чистых цветов , делают оттенки более яркими и менее насыщенными, создавая ощущение весны в доме . Такая цветовая гамма никогда не выходит из моды . Пастельные цвета имеют психологические ассоциации с новой жизнью , ведь это символ промежуточного этапа между мрачной зимой и насыщенными цветами лета.

Интересно 6 вариантов потолка в современном интерьере фото, которые вас удивят

#1

Интерьер гостиной в пастельных цветах / Фото dezeen

Теплый желтый оттенок покрывает стены стокгольмской квартиры, разработанной студией дизайна Note, которая наполнена различными пастельными цветами. Бледный, похожий на весну зеленый цвет, перекликается с растениями в квартире. Мебель сочетается с блестящей деревянным полом , мягкое кресло добавляет нотку цвета.

#2

Интерьер столовой в пастельных цветах / Фото dezeen

Столовая дома в австралийском стиле была оформлена в нежно-голубом цвете , который контрастирует с деревянным полом и дверной рамой , а также с пейзажем за окном. Тёмно-красные обеденные стулья придают комнате современного, яркого вида и выделяются на фоне успокоительных голубых стен .

#3

Интерьер санузла в пастельных цветах / Фото dezeen

Каждая ванная комната этого дома выложена плитками разного цвета – розового, бирюзового и синего . Абрикосово-розовый оттенок плитки сочетается с нежно-розовым подвесным умывальником. Геометрические формы небольших плиток создают графический узор на стене , что добавляет изюминку монохромному интерьеру .

#4

Интерьер коворкинга в пастельных цветах / Фото dezeen

В этом интерьере стены сохранили базовый белый цвет , а пастельные цвета проявили себя в других частях интерьера. Мягкие кресла выполнены в нежно-розовом оттенке . Зеленый и розовый цвет используются во всем пространстве. Стойка регистрации фисташково-зеленого цвета, персиковые шторы, а также удобный зеленый диван, украшенный розовой подушкой.

#5

Интерьер санузла в пастельных цветах / Фото dezeen

Через окно во внутренний дворик этой голубой ванной комнаты в Мельбурне виднеются вазоны. Плитка соответствует внешнему виду дома, который также покрыт бледно-голубой плиткой . Белые кафельные стены и деревянные тумбы дополняют простой интерьер ванной комнаты.

#6

Интерьер спальни в пастельных цветах / Фото dezeen

Этот удобный спальный уголок в пентхаусе на Манхэттене был украшен бледно-зеленым цветом , что создает спокойную атмосферу . Свет, проникающий из мансардного окна, добавляет ощущение пространства .

#7

Интерьер кухни в пастельных цветах / Фото dezeen

Архитектурная студия CAN добавила сине-белую полосатую стену к террасе в Лондоне и использовала пастельно-розовую штору для дополнительной приватности кухни-столовой. Голубые кресла Eames DSW расположены вокруг белого обеденного стола с синими аксессуарами.

#8

Интерьер в пастельных цветах / Фото dezeen

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Дизайнерское кресло как произведение искусства в этой спальне лондонской квартиры. Она имеет деревянные встроенные шкафы и раскладную кровать. Кухня и столовая с яркими бирюзовыми шкафами и серой мраморной стеной , что придает пространству роскоши.

#9

Интерьер спальни в пастельных цветах / Фото dezeen