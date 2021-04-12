Подборка интерьеров в пастельных тонах, которые всегда в моде: фото
Весной особенно хочется что-то изменить в своем интерьере. Покрасить стены, приобрести новый декор – самая простая задача, однако и здесь стоит уделить внимание цвету и стилистике. Смотрите подборку интерьеров, которые создадут атмосферу легкости.
Источник:dezeen
Пастельные цвета, сделанные путем добавления белого до чистых цветов, делают оттенки более яркими и менее насыщенными, создавая ощущение весны в доме. Такая цветовая гамма никогда не выходит из моды. Пастельные цвета имеют психологические ассоциации с новой жизнью, ведь это символ промежуточного этапа между мрачной зимой и насыщенными цветами лета.
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#1
Интерьер гостиной в пастельных цветах / Фото dezeen
Теплый желтый оттенок покрывает стены стокгольмской квартиры, разработанной студией дизайна Note, которая наполнена различными пастельными цветами. Бледный, похожий на весну зеленый цвет, перекликается с растениями в квартире. Мебель сочетается с блестящей деревянным полом, мягкое кресло добавляет нотку цвета.
#2
Интерьер столовой в пастельных цветах / Фото dezeen
Столовая дома в австралийском стиле была оформлена в нежно-голубом цвете, который контрастирует с деревянным полом и дверной рамой, а также с пейзажем за окном. Тёмно-красные обеденные стулья придают комнате современного, яркого вида и выделяются на фоне успокоительных голубых стен.
#3
Интерьер санузла в пастельных цветах / Фото dezeen
Каждая ванная комната этого дома выложена плитками разного цвета – розового, бирюзового и синего. Абрикосово-розовый оттенок плитки сочетается с нежно-розовым подвесным умывальником. Геометрические формы небольших плиток создают графический узор на стене, что добавляет изюминку монохромному интерьеру.
#4
Интерьер коворкинга в пастельных цветах / Фото dezeen
В этом интерьере стены сохранили базовый белый цвет, а пастельные цвета проявили себя в других частях интерьера. Мягкие кресла выполнены в нежно-розовом оттенке. Зеленый и розовый цвет используются во всем пространстве. Стойка регистрации фисташково-зеленого цвета, персиковые шторы, а также удобный зеленый диван, украшенный розовой подушкой.
#5
Интерьер санузла в пастельных цветах / Фото dezeen
Через окно во внутренний дворик этой голубой ванной комнаты в Мельбурне виднеются вазоны. Плитка соответствует внешнему виду дома, который также покрыт бледно-голубой плиткой. Белые кафельные стены и деревянные тумбы дополняют простой интерьер ванной комнаты.
#6
Интерьер спальни в пастельных цветах / Фото dezeen
Этот удобный спальный уголок в пентхаусе на Манхэттене был украшен бледно-зеленым цветом, что создает спокойную атмосферу. Свет, проникающий из мансардного окна, добавляет ощущение пространства.
#7
Интерьер кухни в пастельных цветах / Фото dezeen
Архитектурная студия CAN добавила сине-белую полосатую стену к террасе в Лондоне и использовала пастельно-розовую штору для дополнительной приватности кухни-столовой. Голубые кресла Eames DSW расположены вокруг белого обеденного стола с синими аксессуарами.
#8
Интерьер в пастельных цветах / Фото dezeen
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Дизайнерское кресло как произведение искусства в этой спальне лондонской квартиры. Она имеет деревянные встроенные шкафы и раскладную кровать. Кухня и столовая с яркими бирюзовыми шкафами и серой мраморной стеной, что придает пространству роскоши.
#9
Интерьер спальни в пастельных цветах / Фото dezeen
Бледно-голубой цвет на стенах спальни лондонского отеля "Леман Локк". Интерьер был разработан с задачей уменьшения разницы между собственной спальней дома и проживанием в гостинице. Натуральное дерево создает более органическую атмосферу.
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