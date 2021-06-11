Почему стоит обратить внимание на профиль теневого шва: советы с фотопримерами

Современные интерьеры требуют современных решений! Поэтому использование профиля теневого шва значительно облегчает задачу дизайнерам, которые хотят создать минималистичный интерьер.

Теневой профиль для потолка – это новинка на рынке отделочных материалов. С ним вы сможете создать светотеневой шов на стыке стены и потолка по периметру комнаты. Применяется при создании подвесного потолка из гипсокартона, однако есть варианты и для натяжных потолков.

Полезно 6 вариантов потолка в современном интерьере фото, которые вас удивят

Профиль изготавливается из высококачественного алюминия с покрытием или без. Особенно актуальным использованием теневого профиля для потолка будет при создании современных интерьеров. Удается добиться эффекта "плавающего потолка", что выглядит стильно и эффектно.

Профиль теневого шва с Led подсветкой / Фото инстаграм asdesign

Этот вариант подходит как для натяжных, так и для гипсокартонных потолков – разница только в креплении. Профиль крепится по периметру помещения и оставляет промежуток между стеной и потолком, образуя теневой шов. А уже к нему крепится гипсокартонный лист.

Профиль теневого шва с Led подсветкой / Фото инстаграм asdesign

Это достаточно доступный вариант: цена варьируется от 160 гривен до 350 гривен за метр погонный.

Профиль теневого шва с Led подсветкой / Фото инстаграм asdesign

Интересно Как интересно обустроить внутренние стеклянные перегородки в интерьере: 10 идей в фото

Можно использовать профиль с Led-освещением. Теневой шов также можно красить (очень стильно, если в черный цвет). Это современный вариант для минималистичных интерьеров.

Профиль теневого шва с Led лентой для гипсокартонных потолочных конструкций / Фото инстаграм asdesign

Профиль теневого шва для гипсокартонных потолочных конструкций / Фото инстаграм asdesign