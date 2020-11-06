Белоглазые аратинги – именно этот вид попугайчиков ежедневно прилетает к одному из зданий в бразильском городе Сан-Паулу. Они создают сильный шум и мешают местным жителям. Почему птиц интересуют кирпичи, из которых построен дом – читайте в нашем материале.

О необычном явлении сообщает Medialeaks.

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Попугаи создают неудобства для жильцов дома / Фото Medialeaks

Это здание расположено в Сан-Паулу, на юго-востоке Бразилии.

И уже много лет здесь не стихает шум от сотен зеленых попугайчиков, сидящих на его стенах.

Птицы объедают кирпич, из которого построена многоэтажка. В нем содержатся нужные им микроэлементы, поэтому сюда ежедневно прилетают целые стаи.



Этот вид попугаев имеет светлые круги вокруг глаз / Фото popugai.info

Существует также версия, что птицы точат свои клювы о кирпич. За многие годы здание могло бы деформироваться, однако она неплохо сохранилось. Значит, попугаи не съедают слишком много.

Местные жители жалуются на то, что им мешает шум. Действительно, стаи пернатых ведут себя чрезвычайно громко.

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Впрочем, дом стал местной достопримечательностью и многие жители не хотят отсюда переезжать.

Видео "дома с попугаями":