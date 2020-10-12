Почему нужно выращивать модный мини-огород на собственной кухне: советы и фото
В период пандемии люди все больше времени проводят дома и стремятся делать многие вещи самостоятельно. Устройство компактного сада на подоконнике позволяет лишний раз не выходить в магазин и избегать скопления людей.
Собственный мини-садик дает доступ к овощам и пряным травам в любой момент, рассказывает Archidea.
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Комнатные "джунгли" придутся по вкусу всей семье / Фото smak.ua
Он не требует так много места, как может показаться – для такого озеленения вполне достаточно балкона или подоконника. Решение обустроить комнатную мини-ферму подарит вам только приятные эмоции.
Какие преимущества дает выращивание зелени дома?
Экономия средств
С комнатным "огородом" вы ежедневно сможете иметь свежую зелень почти за бесценок. Вам не придется тратить немалые средства в супермаркете, особенно в холодный сезон, когда зелень и овощи дорожают.
Растения украсят любой интерьер / Фото 7dach
Провести время с детьми
И малышам, и подросткам нравится создавать что-то своими руками. Посадить ароматные травы, а затем наблюдать, как они растут, принесет немало удовольствия.
Еще интереснее готовить блюда из выращенных собственноручно овощей.
Улучшение интерьера
Выберите стильные цветочные горшки / Фото Aif.by
Сегодня дизайнеры во всем мире используют комнатное озеленение в интерьере. Вы можете самостоятельно создать на своей кухне великолепный стиль с живыми растениями.
Подберите правильные горшки: металлические, пластиковые, либо же деревянные ящики. Яркие или, напротив, пастельные цвета помогут подчеркнуть дизайн вашей кухни.
Можно выращивать пряности в ненужной посуде / Фото Sredalife
Небольшие растения выращивают даже в декоративных чашках – сегодня их можно выбрать на любой вкус.
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Аромат придаст уюта
Комнатный огород украшает интерьер / Фото gorod-plus.tv
Если выберете пряные травы: мяту, розмарин, базилик и другие, воздух в вашей квартире станет намного приятнее. Эти растения наполнят дом замечательным ароматом.
Чтобы сохранить аромат и усилить его, урожай с мини-огорода можно засушить и создать ароматные мешочки.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке
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