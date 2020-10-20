Малоизвестный ранее элемент дизайна сегодня становится трендом. Все больше производителей предлагают покупателям приземленные кресла, сиденья которых находятся почти у пола.

Низкие кресла вошли в моду недавно, рассказывает Elledecoration.

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Низкие кресла создали для отдыха / Фото Roomester

Этот тренд призывает нас замедлиться и обратиться к основам. Низкие кресла создают более непринужденную и приятную атмосферу в доме.

В период пандемии мы все чаще работаем из дома и расслабиться после рабочего дня бывает трудно. Ведь ноутбук и рабочее кресло всегда рядом.



Кресло в стиле "этно" / Фото Yellowhome

Низкие кресла исключают возможность работать. В них наше тело занимает удобное, расслабленное положение и может релаксировать.

Дизайнеры разделяют приземленные кресла на следующие виды:

традиционные с заниженными ножками,

каминные,

бескаркасные (кресла-мешки),

кресла-качалки,

дабл-чеар: двойные модели, имеющие подставку для ног.



Некоторые модели приземленных кресел не имеют ножек / Фото Yellowhome

Традиционные кресла

Имеют классический дизайн, однако ниже, чем свои стандартные предшественники. Такие кресла мягкие и комфортные. Они предназначены для отдыха, могут использоваться для того, чтобы выпить кофе и перекусить за журнальным столиком.

Однако не подходят для обеденного стола или деловых разговоров.



Приземленные кресла в классическом интерьере смотрятся очень стильно / Фото Roomester

Каминные модели

Обычно имеют широкую спинку-тюльпан и массивные подлокотники. Они достаточно низкие, чтобы сидеть на уровне с комнатным очагом.

Тело в таком кресле занимает удобную позицию, спина немного откинута назад для расслабления.



Каминные кресла достаточно массивные / Фото Roomester

Бескаркасные кресла

Прекрасно подходят для детской или подростковой комнаты. Такие сиденья мягкие и легкие, их просто перенести с места на место. Они почти не требуют дополнительного пространства и позволяют не только сидеть, но и лежать.

Детям точно понравится такой дизайн.



Бескаркасное кресло в интерьере детской комнаты / Фото Roomester

Кресло-качалка

Когда слышим эту комбинацию слов, в воображении возникает традиционное сидение, плетеное из лозы. Однако сегодня на рынке есть огромное количество современных моделей, которые удовлетворят самый изысканный вкус.

Качалки делают из дерева, пластика и металла, придавая им причудливых форм. В тренде – заниженные качалки, которые почти касаются пола.



Современное кресло-качалка / Фото Roomester

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Дабл-чеар

В этой модели вы покупаете не только кресло, но и подставку для ног. В нем вы почти лежите.

Такие кресла предназначены для полного релакса и комфортного чтения. Здесь можно даже вздремнуть днем.



Кресло с подставкой для ног в классическом стиле / Фото Stroy-podskazka

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