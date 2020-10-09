Вы этого не знали: дизайнер посоветовала, как избежать ошибок при планировании ванной комнаты
Дизайнеры утверждают, что существуют типичные ошибки в ремонте, которые допускают почти все. Как не ошибиться при планировании ванной комнаты и на что обратить внимание – читайте в нашем материале.
Почти каждый, кто планирует новый интерьер в ванной комнате, рискует допустить характерные неточности, утверждает дизайнер Ольга Бондарь.
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Несоблюдение масштабов
При хорошем планировании в маленькой ванной будет комфортно / Фото Ratatum
Обычно такое случается, когда чертежи рисуют "от руки". Этого категорически нельзя делать. Не допускайте неточностей в размерах сантехники, полок и стен.
Продуманные размеры приборов
Не нужно покупать сантехнику "на глаз" / Фото msant
Лучше всего в начале перепланировки и закупок измерить, который идеальный унитаз или стиральная машина вам нужны.
Не надейтесь на то, что в магазине вы "на глаз" выберете нужный размер. Надежней взять рулетку и тщательно записать все размеры.
Не забыть о канализации
Установка унитаза требует тщательного подхода / Фото bathroom-design
Нередко при планировании размещения унитаза не учитывают конкретное место подключения к канализации. Также нужно посчитать количество поворотов трубы, которая будет их соединять.
Не ставьте стиралку под умывальник
Умывальник лучше установить отдельно от стиральной машины / Фото Pinterest
Такое размещение допустимо только в крайнем случае, если места нет совсем.
Стиральная машина своими вибрациями будет нарушать герметичность раковины. Такое соседство опасно еще и тем, что в случае неисправности раковины вода может повредить стиралку.
Раковина требует места
Не зажимайте умывальник другими предметами / Фото Pinterest
Не планируйте умывальник, который со всех сторон зажат другими приборами. Им будет невозможно пользоваться – ведь жильцам дома для удобного умывания нужно расправлять локти.
Лучше глубокая раковина
Глубокий умывальник добавит комфорта / Фото Design-homes
Дизайнер не рекомендует устанавливать раковину глубиной менее 40 сантиметров. Иначе рискуете все время вытирать воду с пола.
Небольшой вариант допустим только в гостевом санузле – там, где только моют руки.
Нужна ли ванна?
Лучше заменить ванну душем / Фото Remoo
Если в вашей семье никто не пользуется ванной – смело замените ее на душевую кабину. Сэкономите пространство и деньги.
Маленькая душевая кабина
Чем больше душевая кабина – тем комфортнее / Фото Freepik
Не нужно делать душевую со стенками менее 80 сантиметров. Иначе рискуете постоянно застревать в ней плечами.
Если мало места – лучше пожертвовать размерами других устройств. Например, заменить обычную стиральную машину на компактную.
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Двери имеют значение
Обязательно подумайте, сможете ли вы пронести сквозь дверь необходимые детали / Фото Freepik
Перед походом в магазин обязательно измерьте размеры всех дверей в квартире и подъезде. Это поможет занести необходимую сантехнику без стресса.
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