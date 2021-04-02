Украинская студия Sergey Makhno Architects представила концепцию инновационного подземного дома, который может функционировать как бункер. Plan B — это автономный дом на глубине 15 метров под землей, который не проигрывает по комфорту и оснащению наземным резиденциям.

Футуристическая форма дома напоминает музей современного искусства или, например, космический корабль. Массивная бетонная конструкция оснащена тремя входами – выходами и вертолетной площадкой на крыше.

Вам понравится Идеальные цвета и минимум средств: как в Лондоне сделали студию из заброшенного склада

Подземный дом / Фото behance

Внутри бункер вместил в себя: дезинфицирующую комнату при входе, подземные сады, парки и водоемы, кинотеатр, спортзал и бассейны, все необходимое для комфортного проживания для двух – трех семей с детьми и обслуживающего персонала с семьями.

Дезинфицирующая комната / Фото behance

Основой для строительства является железобетон. Сразу у входа в дом расположен дезинфекционный щит, за ним – кварцевая зона.

Проект Plan B / Фото behance

В соответствии с международными строительными нормами, верхний этаж расположен на глубине 15 метров. Дом имеет структуру "пирога", ниже расположены слои: жилое пространство, пол с системой очистки воды и генератором, слой электрооборудования, а на самом дне – колодец.

Библиотека с зоной отдыха / Фото behance

В проекте дома есть рыбоводный бассейн, в отдельной комнате – огород с фитооборудованием, для выращивания зелени, овощей и некоторых фруктов. На жилом этаже располагается склад для продуктов. В отдельной зоне сгруппированы помещения для персонала. В бункере предусматривается отдельная комната для оказания медицинской помощи с изолятором и закрытой зоной для хранения запасов медикаментов.

Спальня с озеленением / Фото behance

Место для отдыха / Фото behance

Санузел с бассейном / Фото behance

Безопасность – прежде всего. Обеспечить комфортный сон, температуру, качественное питание, воду, воздух – это было моей первоочередной задачей. Остальное – "сливки", – говорит главный инженер студии Ольга Собчишина.

Дом имеет три выхода, и к огнестойкому эвакуационному "кольцу" можно добраться практически с любого места. Это предусмотрено на случай, когда возникнет опасность внутри бункера, его жители смогут немедленно добраться до маршрута эвакуации, например, из ванной комнаты или спортзала.

Спортзал / Фото behance

В бункере минималистичное и спокойное пространство, где на страже сна – Kaws, а над кроватью – авторские облака от Сергея Махно, из которых никогда не идет дождь. Но если обратить внимание на архитектуру дизайна, то замечаем отсутствие прямых углов, форма комнаты почти цилиндрическая. Такой прием в архитектуре используется редко, он помогает создать иллюзию бесконечности, что стен вообще не существует.

Спортзал / Фото behance

Кухня / Фото behance

Интересно Стильная больница для домашних животных: фото авторского интерьера

Столовая / Фото behance

В спальне, напротив кровати – каминный сад с биокамин, позади него инновационное окно – экран, вид с которого можно менять моментально, нажав кнопку на пульте управления системы "Умный дом", – и заснеженные горы, или сонная улица утреннего Киева появятся перед глазами. К тому же окно можно "открыть" и почувствовать легкий ветерок или свежесть скошенной травы. Иногда этого не хватает и в многоэтажках.

Спальня с функциональным экраном – окном / Фото behance

Над кроватью свисают "Облака" от Сергея Махно / Фото behance

Все системы в бункере являются автономными. Водоснабжение, канализация, закрытая вентиляционная система с рекуперацией, водозабором и очисткой воздуха. Что бы ни случилось на поверхности Земли – жизнь в План Б продолжается.

Мы стремились создать пространство в котором хотелось бы жить, даже когда нет апокалипсиса. Природные материалы, максимально сохранены запахи, текстуры, волокна, – комментирует архитектор Марина Гречко.

В центре цилиндрической комнаты для медитаций расположен мощный световой луч, благодаря которому можно менять сценарии на потолке. Это может быть звездное небо, может накапывать дождь или сходить солнце.

Комната для медитации / Фото behance

Команда архитекторов пыталась физический мир максимально передать с помощью материалов и простоты решений . Мир нематериальный – благодаря архитектурным приемам, технологиям и человеческому воображению .