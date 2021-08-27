Пиксельная графика в дизайне: студия YOD Group создала современный интерьер кафе в Киеве

Кофейня расположена в центре Киева, рядом с Бессарабской площадью – одним из самых оживленных мест столицы. YOD Group решила воссоздать быстрый темп улицы в интерьере кафе.

По замыслу архитекторов, в интерьере сочетается ритм, эклектика и эмоция. Ключевым элементом дизайна кафе является мозаичная пиксельная графика на стене.

Читайте также Важно: как часто нужно чистить кондиционер

В интерьере доминируют необработанные элементы / Фото YOD

Мозаики не несут смысловой нагрузки / Фото YOD

Студия сознательно отказалась от картинок с глубоким смыслом, вместо этого на стенах кафе появилось что-то более странное, универсальное и искреннее. Как рассказывает команда, графика на стене DOT – это чистая эмоция, которая возникает у жителя мегаполиса несколько раз в день, она выбивает из колеи, сбивает с толку и прокачивает его стрессоустойчивость. После такой эмоции горожане берут кофе, чтобы восстановиться и нестись дальше.

Мозаики не несут весомой смысловой нагрузки / Фото YOD

Не менее важный акцент интерьера – узкий экран с подвижной текстовой строкой. Он создает динамику и задает ритм. Это, как адреналин, бегущий жилами человека, который только выпил двойной эспрессо.

Узкий экран с подвижной текстовой строкой / Фото YOD Заведение визуально интегрировано в улицу. Это возможно благодаря прозрачному фасаду. В кафе нет дверей в привычном понимании. Вместо них студия установила прозрачную раздвижную конструкцию 4,5 метра в ширину. Чтобы подчеркнуть гостеприимство заведения, команда полностью открыла фасад.

Команда полностью открыла фасад / Фото YOD Команда полностью открыла фасад / Фото YOD

Лестницы и частично поверхность стен внутри кафе изложена белой мозаичной плиткой с элементами пиксельной графики. Остальные стены обнаженные кирпичом, что подчеркивает ценность здания, построенного в 1900 году.