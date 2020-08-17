Тель-Авивская архитектурная студия Plesner Architects построила отель в израильской пустыне Негев, используя местные материалы и строительные традиции. У здания каменные и известняковые стены песочного цвета, деревянная крыша и частичная облицовка керамикой.

О новом отеле Six Senses Shaharut пишет Dezeen.

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В целом территория отеля занимает 18 гектаров рядом с крошечным пустынным городком Шахарут на юге страны.

Вокруг раскинулась известная пустыня Негев / Фото Dezeen

60 апартаментов и вилл имеют роскошный вид на рифтовую долину Арава и хребты гор Эдом. Помещение построено из известняка и грубого камня с соломенными крышами, дорожками и бассейнами.

Цена на апартаменты зависит от удобств / Фото Dezeen

Дизайн является современной интерпретацией архитектуры из древних цивилизаций региона, столица которых располагалась в наскальном городе Петра, что в Иордании.

Отель на карте мира

Во всех апартаментах отеля есть частные патио, а большие виллы имеют крытые гостиные и частные бассейны. Самая большая из них – трехкомнатная вилла оборудована спа-центром, тренажерным залом и кухней.

Интерьеры здесь светлые и пропитанные "пустынной тематикой" / Фото Dezeen

Интерьеры имеют минималистичную бледную эстетику с белым постельным бельем и стен, которые сделаны по традиционной марокканской технике Tadelaktand, и раздвижными стеклянными дверями.

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Намеренно сдержанная пастельная палитра цветов используется для слияния с сухой пустыней Негев, – пояснили разработчики.

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