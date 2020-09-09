Пещерный интерьер: в Техасе посреди пустыни появился необычный отель – фото
Дом построенный из глины расположен в отдаленной части пустыни Техаса вблизи национального парка Биг-Бенд. Помещение состоит из одной комнаты и имеет типичный для пещер интерьер. Больше о пещерном отеле в пустыне – читайте в материале.
В крыше домика сделан небольшой прозрачный купол, который позволяет наблюдать за звездами прямо с кровати, сообщает Inhabitat.
К теме: Абсолютно одинок: как построить стильный, но бюджетный дом – фото
Здание расположено на популярном пешем маршруте и предназначенном для убежища случайных туристов.
Максимальное количество людей, которые могут остаться на ночь – трое / Фото Inhabitat
Форма дома обусловлена экстремальными климатическими условиями в этой части пустыни. В частности местность подвергается воздействию сильной жары, ветра, холода и дождя.
Интерьер здесь максимально упрощен / Фото Inhabitat
Домик питается от солнечных панелей. Электроэнергии хватает, чтобы питать лампочки, примитивную кухонную технику, а также телефоны и ноутбуки. Кухонные раковины получают воду из небольшого резервуара для сбора дождя, но гостям рекомендуется принести собственную питьевую воду.
Ночью в пустыне бывает довольно холодно / Фото Inhabitat
Здесь есть комфортая двуспальная кровать, подушки и одеяла. Дополнительное пространство на диване с поддонов позволяет разместить третьего гостя.
Электроэнергия в доме строго ограничена / Фото Inhabitat
Читайте также: Камень над песком: в Мексике появился стильный домик в этническом стиле – фото
Ванная расположена в отдельном здании рядом с основным сооружением.