Дом построенный из глины расположен в отдаленной части пустыни Техаса вблизи национального парка Биг-Бенд. Помещение состоит из одной комнаты и имеет типичный для пещер интерьер. Больше о пещерном отеле в пустыне – читайте в материале.

В крыше домика сделан небольшой прозрачный купол, который позволяет наблюдать за звездами прямо с кровати, сообщает Inhabitat.

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Здание расположено на популярном пешем маршруте и предназначенном для убежища случайных туристов.



Максимальное количество людей, которые могут остаться на ночь – трое / Фото Inhabitat

Форма дома обусловлена экстремальными климатическими условиями в этой части пустыни. В частности местность подвергается воздействию сильной жары, ветра, холода и дождя.



Интерьер здесь максимально упрощен / Фото Inhabitat

Домик питается от солнечных панелей. Электроэнергии хватает, чтобы питать лампочки, примитивную кухонную технику, а также телефоны и ноутбуки. Кухонные раковины получают воду из небольшого резервуара для сбора дождя, но гостям рекомендуется принести собственную питьевую воду.



Ночью в пустыне бывает довольно холодно / Фото Inhabitat

Здесь есть комфортая двуспальная кровать, подушки и одеяла. Дополнительное пространство на диване с поддонов позволяет разместить третьего гостя.



Электроэнергия в доме строго ограничена / Фото Inhabitat

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Ванная расположена в отдельном здании рядом с основным сооружением.