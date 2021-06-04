Первый в мире бассейн в воздухе над улицами Лондона: впечатляющие фото

В конце мая 2021 года в Лондоне (Великобритания) на территории элитного жилого комплекса Embassy Gardens открыли подвесной бассейн с прозрачным полом. Это первая подобная конструкция в мире. Все детали в нашем материале.

Как ранее сообщило издание CNN, конструкция из акрила длиной 25 метров, получившая название Embassy Gardens Sky Pool, протянутая на уровне 10 этажа просто между двумя домами на юго-западе Лондона.

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Для кого-то плавание в стеклянном бассейне, подвешенном на высоте 115 футов над улицами Лондона – ужас, а для других – это самый высокий символ статуса.

Sky Pool – это 82-футовый (25-метровый) прозрачный бассейн, растянутый на уровне десятого этажа двух жилых небоскребов в районе Nine Elms на юго-западе Лондона. Он открыт только для счастливых жителей жилого комплекса.

Жителям этих зданий можно только позавидовать / Фото edition.cnn.com

Это самая автономная структура акрилового бассейна в мире. Во время купания можно насладиться видом на Лондонский глаз и Вестминстер.

С улицы бассейн выглядит полностью невесомым и незаметным / Фото edition.cnn.com

Бассейн прошел различные испытания на прочность перед тем, как его установили. Стены бассейна имеют толщину 200 миллиметров и глубину 3,2 метра, дно толщиной 300 миллиметров. 50-тонный акриловый бассейн занимает 14 метров между зданиями, ступени и системы фильтрации расположены с обоих концов, а также пять режимов освещения для создания еще большего ощущения магии.

Жители смогут окунуться с одной стороны и выплыть с другой, что, безусловно, интересно, хотя и не всегда комфортный способ пригласить своих соседей в гости.

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