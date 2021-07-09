Первая зеленая многоэтажка в Греции от Foster+Partners: фото проекта, что поражает

Компания Foster + Partners представила проект жилого дома Marina Tower, который должен стать самым высоким зданием в Греции. Расположен в Эллиниконе, на окраине Афин, проект является частью большого плана развития, предназначенного для преобразования места бывшего аэропорта в несколько новых кварталов, сосредоточенных вокруг большого прибрежного парка. Смотрите фото в нашем материале.

200-метровая башня в центре генерального плана демонстрирует проницательную взаимосвязь между внутренними и внешними пространствами, которые созвучны средиземноморскому климату, а также башня вмещает разнообразные водные элементы и большое количество зелени.

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Проект вмещает в себя 200 квартир на 45 этажах, башня Марина стремится воплотить характер греческого прибрежного ландшафта, морфологией которого является два объема. Они соединены множеством платформ, содержащие водные объекты, демонстрируя этим сильное внимание к естественному освещению и вентиляции.

Башня Марина / Фото archdaily.com

По словам архитекторов, проект должен быть "первой зеленой многоэтажкой в Греции" и "моделью устойчивого дизайна, включая лучшие экологические практики и передовые международные протоколы безопасности". После завершения здание станет одним из шести высоких сооружений, разработанных в рамках проекта Эллиникон.

Башня Марина / Фото archdaily.com

Генеральный план "Эллиникон" дает новое направление развития городов в Афинах, объединяя новый образ жизни жителей. Наши предложения по жилой башни Marina опираются на устойчивые принципы, чтобы создать новую парадигму высотной жизни и зеленый маяк в ландшафте – Антуанетта Нассопулос-Эриксон, старший партнер Foster+Partners.

Проект "Эллиникон" / Фото archdaily.com

Проект должен полностью реализоваться в 2026 году.