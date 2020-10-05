Датский мастер по изготовлению украшений Георг Йенсен разработал дизайн цветочных кашпо, сообщает Pragmatika .

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Такие горшки дают больше пространства для растений / Фото Pragmatika

Георг основал бренд Georg Jensen Sølvsmedie, который специализируется в том числе и на создании предметов домашнего декора. Коллекция "одежды" для вазонов называется Terra.



Вазон можно пересадить в тот же горшок, перевернув его / Фото Pragmatika

В нее вошли терракотовые горшки и кашпо из нержавеющей стали. Кроме того, для своих комнатных "джунглей" предлагают приобрести лейку и шар для поливки.

Основная особенность горшков – перевернутая форма. Они достаточно узкие сверху и расширяются книзу.

Это дает больше пространства для корней растения.



Несколько горшков вместе выглядят весьма оригинально / Фото Pragmatika

Идея коллекции заключалась в том, чтобы создать мир растений, основанный на логике природы, – отметил Мариус Майкинг, директор по дизайну бренда Snøhetta.

Дизайнеры называют свои горшки скульптурами. Они предлагают украшать интерьер как одиночными кашпо, так и целыми группами.



Лейка выглядит как ювелирное изделие / Фото Pragmatika

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Эту коллекцию создали специально для тех, кто живет в городе и хочет всячески урбанизировать свое пространство.



Горшки подходят к любому интерьеру / Фото Pragmatika

Коллекцию можно приобрести на сайте дизайнерского бренда. Стоят новые "дома" для вазонов немало: от 63 до 215 евро за предмет.