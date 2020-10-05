Перевернутые и похожие на ртуть: фото горшков для вазонов, которые создал известный ювелир
Формы, взятые у самой природы, долговечность и роскошный дизайн – так выглядят цветочные горшки от датского ювелира. Почему о таких мечтает каждый житель мегаполиса – читайте в нашем материале.
Датский мастер по изготовлению украшений Георг Йенсен разработал дизайн цветочных кашпо, сообщает Pragmatika .
По теме: В Великобритании разработали журнальный столик с ножками-вазонами
Такие горшки дают больше пространства для растений / Фото Pragmatika
Георг основал бренд Georg Jensen Sølvsmedie, который специализируется в том числе и на создании предметов домашнего декора. Коллекция "одежды" для вазонов называется Terra.
Вазон можно пересадить в тот же горшок, перевернув его / Фото Pragmatika
В нее вошли терракотовые горшки и кашпо из нержавеющей стали. Кроме того, для своих комнатных "джунглей" предлагают приобрести лейку и шар для поливки.
Основная особенность горшков – перевернутая форма. Они достаточно узкие сверху и расширяются книзу.
Это дает больше пространства для корней растения.
Несколько горшков вместе выглядят весьма оригинально / Фото Pragmatika
Идея коллекции заключалась в том, чтобы создать мир растений, основанный на логике природы, – отметил Мариус Майкинг, директор по дизайну бренда Snøhetta.
Дизайнеры называют свои горшки скульптурами. Они предлагают украшать интерьер как одиночными кашпо, так и целыми группами.
Лейка выглядит как ювелирное изделие / Фото Pragmatika
Вас заинтересует: Железобетонные стулья: в США дизайнер представил странную мебель
Эту коллекцию создали специально для тех, кто живет в городе и хочет всячески урбанизировать свое пространство.
Горшки подходят к любому интерьеру / Фото Pragmatika
Коллекцию можно приобрести на сайте дизайнерского бренда. Стоят новые "дома" для вазонов немало: от 63 до 215 евро за предмет.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке
-
Лучшие бюджетные электрокамины Royal Flame: новинки серии Goodfire по доступной цене25 сентября , 12:18
-
Сверхсовременная прозрачная мебель – тренд в интерьере: фото интересного декора30 сентября , 08:17
-
Как обустроить гараж для жилья: фото идей дизайна и видео ремонта своими руками29 сентября , 20:59