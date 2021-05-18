Для 33-летней Эми жизненные планы полностью перевернулись, когда к началу 2020 году распространилась пандемия Covid-19. Женщина была вынуждена отказаться от арендованной квартиры и теперь она экономит 1000 фунтов ежемесячно проживая в своем фургоне.

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Эми решила, что переезд в фургон на полный рабочий день может быть идеальным способом сохранить работу на фрилансе, уменьшая при этом выходные расходы.

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Раньше я осуществила несколько поездок на фургонах и мне понравилось . Я также люблю путешествия и исследования, и благодаря удаленной работе это идеальный способ путешествовать Великобританией, хотя ограничения были, – говорит владелица фургона.

Счастливая обладательница со своим любимцем / Фото hesun.co.uk

Эми использовала свои ипотечные сбережения на приобретение фургона Mercedes Sprinter WVB High Top за 11000 фунтов стерлингов . Тогда она смогла полностью обустроить фургон всего за 10 000 фунтов стерлингов , вопреки тому, что никогда раньше не занималась подобным самостоятельно.

В начале я пересмотрела весь проект, чтобы попытаться разбить его на этапы. Затем, на каждом этапе, я исследовала и просматривала много видеороликов на YouTube, прежде чем решать этот же. Раньше я даже не использовала дрель.

Звукоизоляционные панели в фургоне / Фото hesun.co.uk

Для начала Эми сняла стены , а потом начала устанавливать звукоизоляцию на фургон. Далее она попросила техника смонтировать солнечные панели и электричество . Впоследствии в фургоне появился виниловый пол, деревянная перегородка, полка для обшивки и деревянная мебель.

Эми покрасила стены, сделала свою мебель , установила систему водоснабжения и газ , и, наконец, добавила домашний декор для уюта. Расходы составили 1000 фунтов стерлингов на электричество и 500 фунтов стерлингов на Bluetooth-систему.

Небольшая кухня с милым диванчиком для отдыха / Фото hesun.co.uk

Чтобы уменьшить расходы, Эми освежила старые доски, переоборудовав их в столешницу и стол . Она также повторно использовала шторы, которые уже имела, просто уменьшив их по размеру в соответствии с фургоном.

Я работала в ужасную погоду, включая снег. Я также не представляла, что делаю, и часто делала много проб и ошибок, – рассказывает Эми.

К проекту она тратила 1500 фунтов стерлингов на аренду жилья и коммунальные счета, но ее расходы в фургоне составляют всего 500 фунтов – это экономит 1000 фунтов в месяц .

Я паркуюсь в домах друзей или в кемпингах. Если я поеду в Шотландию, я могу остановиться в диком кемпинге, который является бесплатным. У меня на крыше солнечная батарея, поэтому моя электроэнергия бесплатная! Водные запасы я пополняю, в бесплатных кемпингах тоже. В моем микроавтобусе есть бензин, но его не нужно слишком часто заправлять. Мой обогреватель заправляется дизелем, за который я плачу, когда пополняю бак.

Идеальное утро с чашечкой кофе / Фото hesun.co.uk

Эми говорит, что она надеется направить заработанные деньги на новый проект – ремонт другого имущества, возможно, крошечного дома или чего-то большего. Но сейчас она стремится насладиться своей свободой и продолжать путешествовать , экономя деньги.

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