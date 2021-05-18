Для 33-летней Эми жизненные планы полностью перевернулись, когда к началу 2020 году распространилась пандемия Covid-19. Женщина была вынуждена отказаться от арендованной квартиры и теперь она экономит 1000 фунтов ежемесячно проживая в своем фургоне.
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Эми решила, что переезд в фургон на полный рабочий день может быть идеальным способом сохранить работу на фрилансе, уменьшая при этом выходные расходы.
Раньше я осуществила несколько поездок на фургонах и мне понравилось. Я также люблю путешествия и исследования, и благодаря удаленной работе это идеальный способ путешествовать Великобританией, хотя ограничения были, – говорит владелица фургона.
Счастливая обладательница со своим любимцем / Фото hesun.co.uk
Эми использовала свои ипотечные сбережения на приобретение фургона Mercedes Sprinter WVB High Top за 11000 фунтов стерлингов. Тогда она смогла полностью обустроить фургон всего за 10 000 фунтов стерлингов, вопреки тому, что никогда раньше не занималась подобным самостоятельно.
В начале я пересмотрела весь проект, чтобы попытаться разбить его на этапы. Затем, на каждом этапе, я исследовала и просматривала много видеороликов на YouTube, прежде чем решать этот же. Раньше я даже не использовала дрель.
Звукоизоляционные панели в фургоне / Фото hesun.co.uk
Для начала Эми сняла стены, а потом начала устанавливать звукоизоляцию на фургон. Далее она попросила техника смонтировать солнечные панели и электричество. Впоследствии в фургоне появился виниловый пол, деревянная перегородка, полка для обшивки и деревянная мебель.
Эми покрасила стены, сделала свою мебель, установила систему водоснабжения и газ, и, наконец, добавила домашний декор для уюта. Расходы составили 1000 фунтов стерлингов на электричество и 500 фунтов стерлингов на Bluetooth-систему.
Небольшая кухня с милым диванчиком для отдыха / Фото hesun.co.uk
Чтобы уменьшить расходы, Эми освежила старые доски, переоборудовав их в столешницу и стол. Она также повторно использовала шторы, которые уже имела, просто уменьшив их по размеру в соответствии с фургоном.
Я работала в ужасную погоду, включая снег. Я также не представляла, что делаю, и часто делала много проб и ошибок, – рассказывает Эми.
К проекту она тратила 1500 фунтов стерлингов на аренду жилья и коммунальные счета, но ее расходы в фургоне составляют всего 500 фунтов – это экономит 1000 фунтов в месяц.
Я паркуюсь в домах друзей или в кемпингах. Если я поеду в Шотландию, я могу остановиться в диком кемпинге, который является бесплатным. У меня на крыше солнечная батарея, поэтому моя электроэнергия бесплатная! Водные запасы я пополняю, в бесплатных кемпингах тоже. В моем микроавтобусе есть бензин, но его не нужно слишком часто заправлять. Мой обогреватель заправляется дизелем, за который я плачу, когда пополняю бак.
Идеальное утро с чашечкой кофе / Фото hesun.co.uk
Эми говорит, что она надеется направить заработанные деньги на новый проект – ремонт другого имущества, возможно, крошечного дома или чего-то большего. Но сейчас она стремится насладиться своей свободой и продолжать путешествовать, экономя деньги.
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Задача сделала меня душевно сильнее человеком, и я доказала себе, что могу делать все, что угодно. Я люблю это. Моя работа тоже очень креативная, и я считаю, что жить такой жизнью прекрасно для моей творческой работы. Также круто иметь возможность путешествовать после шести месяцев такой тяжелой работы над фургоном.