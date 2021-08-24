Пара воспользовалась возможностью превратить подвал в функциональное рабочее пространство с жилой зоной и прачечной. Помещение стилизовали под формат speakeasy – подпольный бар в подвальном помещении.

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Если бы пара отложила ремонт еще на несколько лет, то собрала бы в подвале еще больше мусора. Быстрое решение о перевоплощении помогло сэкономить время на очистке пространства, поэтому все работы заняли только 8 недель.

Как выглядел подвал к ремонту

Подвал перед ремонтом / Фото House Beautiful

Подвал перед ремонтом / Фото House Beautiful

Переполненное коробками пространство с необработанными стенами, обнаженными трубами и тараканами стало настоящим вызовом для дизайнерского дуэта. Кроме того, здесь расположены опорные конструкции и счетчики, от которых нельзя избавиться поэтому, работая с площадью подвала, пришлось включить колонны в общую композицию пространства.

Интерьер подвала после ремонта

Интерьер подвала после ремонта / Фото House Beautiful

Интерьер подвала после ремонта / Фото House Beautiful

Интерьер подвала после ремонта / Фото House Beautiful

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Интерьер подвала после ремонта / Фото House Beautiful

Интерьер подвала после ремонта / Фото House Beautiful

Счетчики удалось спрятать за деревянной стеной, а колонны и балки превратились в стильные арки.

Чтобы добавить естественного света, дизайнеры отреставрировали старинный витраж и осветили его с помощью светодиодной ленты. Для оформления пространства использовано множество других винтажных предметов, например, столешницы, промышленные окна, фурнитура для шкафов, подсвечники и стулья. Именно это сочетание нового со старым сделало пространство уникальным.

Интерьер подвала после ремонта / Фото House Beautiful

Интерьер подвала после ремонта / Фото House Beautiful

Дизайнерам было важно сделать подвал теплым и уютным. Для этого в интерьере использовано много классических вещей, например потолок от American Tin Ceilings с ярко-белого атласа, винтажные обои с картой Бруклина и шкафы зеленого цвета.

Прачечная: до и после

Интерьер подвала до ремонта / Фото House Beautiful

Интерьер подвала после ремонта / Фото House Beautiful

Интерьер подвала после ремонта / Фото House Beautiful

Еще одна важная зона подвала – прачечная, оформленная в розовых тонах. Пространство становится игривым благодаря диско-шару, неоновой вывеске и зеркалам. Чтобы сэкономить место, дизайнеры установили складной столик для белья.