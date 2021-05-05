Невероятный проект французских архитекторов – каюта площадью 26 квадратных метров, круглая по своему дизайну и с наружным покрытием вертикальной деревянной обшивкой . На небольшой площади удалось вместить все необходимое для комфортного проживания.

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В передней части сооружения есть окно Lumicene диаметром 6 метров, что позволяет при необходимости внутреннее пространство наполнять солнечным светом.

Экстерьер здания / Фото contemporist.com

В сооружениях круглой формы трудно сделать функциональная планировка , однако это не тот случай. Внутри LumiPod есть спальня, кухонная зона, обеденная зона, ванная комната и встроенный шкаф для одежды.

Как выглядит интерьер снаружи / Фото contemporist.com

Мебель изготовлена на заказ с использованием натурального шпона из дуба , потолочные панели покрыты шерстяной войлоком , а кровать "плавает", она интегрирована в неглубокую нишу.

Спальня с видом на Женевское озеро / Фото contemporist.com

Ванная комната расположена за спальней и обработана малоформатными квадратными плитками от пола до потолка. Здесь объединены дерево и плитка различных форматов .

Ванная комната и шкаф для одежды / Фото contemporist.com

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Душ находится в нише / Фото contemporist.com

Ночью круглое панорамное окно можно закрыть шторами для более частной атмосферы. В проекте использовано природные материалы , которые придают уют помещению.

Представьте, какие красивые закаты здесь / Фото contemporist.com