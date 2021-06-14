Панорамные окна, футуристичность, smart-решения: IT-офис в самом высоком здании Украины

Концепт IT-офиса на самой большой в Украине высоте, предложило киевское бюро Lauri Brothers. По замыслу авторов проекта, Sky Floor должен стать центральным местом для деловых встреч и креативной работы.

Дизайнеры решили строить офисное помещение максимально высоко. Пространство Sky Floor, который занимает 250 квадратных метров находится на Печерске. Высота 40-го этажа и круговые панорамные окна позволяют разглядеть Киев с высоты птичьего полета.

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Место расположения офиса было выбрано неслучайно. Максимальная высота и выход окон на солнечную сторону позволили обеспечить полноценное естественное освещение и инсоляцию. Именно эти факторы должны положительно повлиять на производительность сотрудников.



Футуристический ресепшен / Фото Lauri Brothers



Футуристический ресепшен / Фото Lauri Brothers



Футуристический ресепшен / Фото Lauri Brothers

В основу проекту заложено 3 основные составляющие – уникальность, дизайн и современные технологии. Концепцию приближения к небу подхватывает каждый элемент: футуристический ресепшен, минимум цветов и абстрактные формы.



Цветовое решение позволяет сконцентрироваться на текущих задачах / Фото Lauri Brothers



Зонирование предусмотрело и открытое пространство, и изолированные помещения / Фото Lauri Brothers

Цветовое решение позволяет сконцентрироваться на текущих задачах / Фото Lauri Brothers



Пространство подиума предназначено для неформальных встреч и отдыха / Фото Lauri Brothers

Также дизайнеры позаботились о современных решениях. Чтобы ускорить работу команды и стать рабочим инструментом, офис оборудован системой "умного дома". Смартфон позволяет контролировать каждый технический процесс, существующий в помещении: климат, видеосвязь, освещение, отопление, ролеты и музыку.



В офисе функционирует специальная SMART-система / Фото Lauri Brothers



Все пространство хорошо освещено в течение всего дня / Фото Lauri Brothers



Панорамные окна – особенность IT-офиса / Фото Lauri Brothers

Офис предусматривает все необходимые зоны: открытые пространства для работы, изолированные переговорные, конференц-зал, кухню, санузел и специальные подиумы для отдыха. Авторы проекта рассказывают, что эта атмосфера поможет работникам не просто работать, а творить.



Зона кухни / Фото Lauri Brothers



Зона кухни / Фото Lauri Brothers



Санузел офиса воспроизводит общий интерьер рабочей зоны / Фото Lauri Brothers