Украинский скульптор Александр Милов, известный своей композицией "Любовь" для фестиваля Burning Man, разрабатывает эскиз скульптуры, посвященной пандемии Covid-19. Монумент будет полон символизма.

Александр Милов показал на своей странице в Фейсбук эскиз монумента для города Дубаи. Скульптура весом 9 тонн изображает землю в форме коронавируса.

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Размеры скульптуры

Монумент изготовят из полиэфирной смолы, бетона и нержавеющей стали. Высота скульптуры составит 16 метров, а ширина – 13 метров.

На монументе будет изображена молекула коронавируса с шипами. Она будет иметь форму Земли, на которой стоят люди, взявшись за руки.

Символизм скульптуры

Каждая фигура состоит из отдельных фигурок людей, которые, обнявшись, стоят друг у друга на плечах. Это символизирует различные социальные группы и человеческие ценности, которые объединены общей проблемой – пандемией.

Фигуры взрослых и детей будут без ртов. Это – символ еще одного ограничения, наложенного пандемией.

В основе молекулы разместили обычную семью, где вся планета крутится на голове матери. Также на молекуле есть хоровод из семи взрослых и семи детей. Там есть влюбленная пара, а также гетеросексуальная и две гомосексуальные семьи с детьми. Все это подчеркивает разнообразие людей, которые есть в мире.

Кроме них, в стороне от хоровода стоят две влюбленные пары: два парня и две девушки. Это символизирует неприятие гомосексуальных отношений обществом.

Также в композиции есть мать-одиночка с сыном, отец-одиночка с дочкой, фигуры, символизирующие патриархат и матриархат. Всего на глобусе будет размещено 56 скульптур.

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Композиция крутиться вокруг своей оси под углом вращения планеты.