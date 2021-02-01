Украинцы давно мечтали о физическом магазине шведского бренда IKEA. До этого товары бренда можно было приобрести только в онлайн-магазине.

Источник: фейсбук Blockbuster Mall

В понедельник, 1 февраля, начал свою работу первый офлайн-магазин IKEA в Украине. Его открыли в торговом центре Blockbuster Mall, что в Киеве.

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IKEA – известный бренд товаров для дома / Фото КГГА

ТЦ Blockbuster Mall сообщает об открытии на своей странице в фейсбуке:

Счастливы сообщить, что 1 февраля IKEA будет приветствовать покупателей в киевском city store, который откроется в Blockbuster Mall. Это первый офлайн-магазин в Украине, и мы с нетерпением ждем начала этого нового раздела в истории IKEA.



Украинцы любят товары шведского бренда / Фото КГГА

Магазин будет работать с 10 утра до 22 часов вечера. В нем будут придерживаться строгих карантинных ограничений: не более 500 человек одновременно, измерение температуры на входе и обязательные маски у посетителей.

IKEA – шведский бренд, который производит мебель, кухонную технику и декор для дома. IKEA имеет оригинальный стиль, их мебель любят во всем мире.



В открытии магазина принял участие Виталий Кличко / Фото КГГА

В открытии магазина принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Также на открытии присутствовали руководитель ИКЕА-Украина Флориан Мелле и чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.



До открытия магазина товары IKEA можно было приобрести только онлайн / Фото КГГА

В планах представителей IKEA – отрывать еще магазины в Украине.

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Адрес магазина IKEA: проспект Степана Бандеры, 36, Киев, 04073