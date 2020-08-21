Основные постулаты ресторана "Spicy NoSpicy" - открытая контактная кухня и контактный бар. Дизайн интерьера оформлен во вьетнамских мотивах с соответствующим декором, деревянными элементами и алюминиевыми панелями. Больше о ресторане – читайте в материале.

Заведение расположено по адресу: улица Большая Васильковская, 114, сообщает Archdaily.

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Все процессы на кухне происходят прямо в зале перед посетителями, которые могут свободно общаться с поварами. Сидеть можно как за столиками в зале, так и за широкой столешницей.



Заведение специализируется на вьетнамской кухне / Фото Archdaily

Бар расположен прямо в центре зала и делит его пополам. Контактный бар является неотъемлемой частью заведения, поскольку здесь бармены работают над созданием уникальной коктейльной карточки, чтобы лучше подчеркнуть вкус азиатских блюд, которые в заведении являются основными.



Все процессы на кухне здесь открыты / Фото Archdaily

Бар и столешницы здесь занижены по сравнению со столиками, что присуще для заведений из Вьетнама.



Ресторан также позволяет уединиться / Фото Archdaily

В интерьере доминирует древесина нейтрального теплого цвета уравновешивается холодными алюминиевыми панелями с матовой отделкой, а яркий декор на потолке, как и специи в еде довершают весь образ.

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