Дизайнеры создали в Одессе совершенно новый проект отеля – владелец предоставил полный карт-бланш художникам, именно поэтому они имели возможность реализовать свою фантазию.

Этот проект начался с идеи сделать что-то отличное от других отелей в Одессе. Клиент приобрел участок и попросил дизайнерскую студию Sivak & Partners разработать проект, об этом пишет издание Deezen.

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Почти в каждой комнате архитекторы хотели "тактильного контраста" – например, в спальне твердый каменный пол, а сверху пушистый ковер кремового цвета.

Кресла Cini Boeri похожи на холодный бокал, но они удивительно удобны и когда ты сидишь в них,

– рассказали дизайнеры о причудливых деталях интерьера.

Основным центром в номере является круглая ванна в ванной комнате, которая всплывает с пола, чтобы гости чувствовали, что они "купаются в горячей весне".

В номере почти нет стен / Фото Deezen

Оборудование для ванной комнаты современное, стоит заметить, что художники заложили в проект "умное стекло" – то есть такое, которое становится матовым во время использования.

Для спальни подобрали максимально удачное расположение / Фото Deezen

В номере также будет небольшая миникухня, если будущие гости не хотят ужинать в ресторане отеля.

Ванну выполнили в нетипичном для Украины стиле / Фото Deezen

Несколько диванов с закругленными мягкими пуфами будут использоваться для зоны отдыха, а также красно-розовые картины, которые должны добавить контраста общей картине.

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