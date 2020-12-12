Стеклянные стены в комнатах небольшого отеля открывают потрясающий вид на горы. Ночлег в этом грузинском отеле станет для гостей поистине незабываемым.

Про отель с невероятными видами сообщает ресурс GeorgiaBest .

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Вид из окон спальни поражает гостей / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

Отель под названием Eco House Merisi построил местный путешественник и фотограф с никнеймом vic_tor_georgia. Идея сделать оригинальное заведение, отдаленное от привычных маршрутов, появилась в период пандемии коронавируса, когда поток иностранных туристов в Грузию почти прекратился.



Джакузи на открытой площадке / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

Отель состоит из двух коттеджей. Главной в дизайне каждого дома стала полностью стеклянная спальня, нависающая над пропастью.

В Eco House Merisi есть необычные и огромные телевизоры. Показывают они всего по 4 канала. Да и те переключаются автоматически: зима, весна, лето, осень , – рассказывает основатель отеля.



Интерьер комнат / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

В зоне спальни разместили кровать размером более двух метров. Это место – ключевая фотозона и основная "изюминка" проекта.



Это фото стало вирусным и принесло отелю популярность / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

Еще одной изюминкой дизайна стало джакузи на улице. Гости могут наслаждаться видом гор и одновременно нежиться в теплой воде на большой открытой площадке.



Все комнаты в отеле обычно забронированы заранее / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

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Стоимость проживания: двухместная комната стоит от 200 лари (около 1700 грн).

Адрес отеля: Грузия, регион Аджария, село Мериси, 50 километров от города Батуми.