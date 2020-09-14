Отель в Перу предлагает ночлег над пропастью: фото экстремальных комнат
Провести ночь в прозрачной капсуле на высоте 122 метра можно в Перу. Там работает уникальный отель Skylodge, популярный среди туристов-экстремалов.
Владелец отеля, альпинист Арио Ферри, собственноручно создал чертежи капсул, сообщает ExploreByYourself.
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Горный приют небольшой – он состоит из трех капсул, в каждой могут разместиться четверо туристов. Кроме спальных комнат, есть большой купол, в котором расположена столовая.
Завтрак с горным пейзажем / Фото Tripadvisor
Капсулы содержат все для комфортного отдыха: удобные и теплые кровати, столики, освещение, которое питается от солнечных батарей. В каждой комнате есть небольшой туалет.
За безопасностью здесь следят гиды-скалолазы / Фото Tripadvisor
Капсулы абсолютно безопасны, ведь построены из аэрокосмического алюминия и прочного поликарбоната. Инженерные изыскания и постоянные проверки подтверждают надежность сооружения.
Для подъема нужна хорошая физическая форма / Фото Tripadvisor
Добраться к отелю можно, преодолев металлические скобы, закрепленные в скале. Есть более простой путь – подняться по горной тропе, однако и он потребует от гостей незаурядной выносливости.
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Интерьер простой, но с местным колоритом / Фото Tripadvisor
В гостиничных комнатах нет душей. Администрация просит всех гостей принести с собой минимум литр воды и влажные салфетки. Зато обещает, что бытовые неудобства полностью компенсируются прекрасными видами гор.