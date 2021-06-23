Скалы, глина и море: пляжный отель в Одессе поражает своей аутентичностью – фото проекта

Автор дизайна отеля в Одессе вдохновлялся природными формами. Сочетание различных фактур и материалов создает неповторимую атмосферу для отдыха. Здесь нет места для работы – только спокойствие и релакс. Смотрите фото захватывающего интерьера.

Пляжный отель в Одессе имеет площадь 136 квадратных метров. Разработал проект дизайнер Алексей Гулеша. Интерьер выдержан в охристой цветовой гамме и сочетает в себе различные текстуры.

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Этот номер – первая часть большого гостиничного проекта, который я начал разрабатывать полгода назад. Дизайн этого интерьера был вдохновлен фильмами о Джеймсе Бонде 80-х годов. Я хотел сделать его не таким, как остальные. Он будет роскошным, уволенным и демонстрировать контраст между жестокими "пещерными" стенами и множеством уютных уголков в нем, – рассказывает автор проекта.

Ванная покрыта таким же материалом, что и пол, она напоминает небольшой бассейн, который образовался в результате природных явлений.

Роскошная ванная с видом на море / Фото behance.net



Мне нравится чувствовать поверхность материала тактильно, а не визуально, и сравнивать материалы, касаясь их. Я называю это тактильным контрастом. Так, например, мягкий ковер покажется еще более мягким, если до этого вы шли по твердой холодной бетонном полу, – делится Александр.

Стены полностью выполнены в декоративной штукатурке под глину. Они "стирают" границы между потолком, стенами и полом. Это создает ощущение безопасности и покоя.

Искусство на стенах – очень интересная деталь. Если немного посмотрите на эту картину, вы вспомните, что фактура стен и эта картина очень похожи. Итак, если эти жестокие природные ограждения стен были очень обычными несколько тысяч лет назад, то сейчас мы видим их настолько редко, что нам даже приходится рисовать их на холсте, – говорят дизайнер интерьера.

Мебель в стиле ваби-саби / Фото behance.net

Я также люблю обращать внимание людей на то, что материалы на ощупь могут быть не такими, какими они кажутся визуально. Например, эти кресла Сене Боэри выглядят как холодный кусок стекла, но они удивительно удобны, когда вы в них сидите. Стекло изогнутое настолько эргономично, что оно даже кажется мягким, – отмечает автор проекта.

Спальня создана таким образом, чтобы можно было наблюдать за восходом и заходом солнца. Мягкая кровать с лаконичными бра в стене и круглыми прикроватными тумбами создают органический тандем.

Стеклянные эргономические кресла / Фото behance.net

Ванная отделена умным стеклом, поэтому когда кто-то заходит в туалет, стекло становится непрозрачным и обеспечит приватность.

Умная стеклянная перегородка / Фото behance.net

Рабочее пространство был спроектированных без комода, так как этот отель расположен на прекрасном пляже авторы хотят, чтобы клиенты проводили там больше времени, а не работали. Он только для видеозвонков и проверки почтового ящика.

Рабочая зона в номере / Фото behance.net

У рабочего стола размещена жестокая скальная плита, чтобы почувствовать, насколько мощная природа. Стальной стол врезается в этот большой кусок скалы и подчеркивает контраст между человеческими технологиями и силой природы. Интересной деталью является то, что в этой скале есть скрытая полка, поэтому книги будто растут из камня.

В этом отеле есть несколько ресторанов, поэтому эта кухня предназначена только для небольших личных потребностей, таких как небольшие закуски, кофе, коктейли и тому подобное.

Небольшая кухня в номере / Фото behance.net

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Проект претерпел немало вариаций, пока не дошел до результата. Отдых в таком отеле поможет расслабиться и коснуться чего-то более земного и одновременно такого редкого.

Другие варианты концепций этого отеля / Фото behance.net