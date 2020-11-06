Это не просто отель – а настоящее художественное пространство. Старинные вещи здесь совмещены со стильными дизайнерскими решениями и мебелью из IKEA.

Об истории своего отеля рассказывают хозяева "Файной Хаты» на официальном сайте .

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Предметы интерьера выглядят стильно / Фото @fainahata

Десять лет строилась гуцульская хата, чтобы все мои знакомые и друзья могли приехать и выспаться в ней, – рассказывают хозяева.

Стены гостиничных комнат отделаны в стиле минимализм. В комнатах есть глиняные печи , у которых можно греться в холодные вечера.



Комнаты выглядят очень уютно / Фото @fainahata

Люстры в форме шишек , зеркала до пола – большое внимание уделили деталям.



Одна из комнат для гостей / Фото www.fainahata.com.ua

Почему так долго? Потому что по технологии деревянный дом должен три года отстояться, чтобы не было трещин на стенах. Потом мы долго искали, кто сделает "гонту" на деревянную крышу. Затем искали мастеров, которые знают старую технологию изготовления стен: "лайснювание", "вакувание", "райбованье", побелку. Перекрытие между этажами из опилок и извести – это было что-то на краю фантастики. А желание изготовить камины с теплыми лежанками в каждой комнате, не помню, сколько у нас заняло времени, – добавляют хозяева.



В отеле есть сауна / Фото www.fainahata.com.ua

Внутри каждой кровати есть сено. Это создает эффект ночевки на сеновале , что очень нравится гостям.



Все гости имеют собственный камин / Фото www.fainahata.com.ua

В "Файной хате" много аутентичных вещей в сочетании с современной мебелью . Это выглядит очень стильно.

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В помещении много дерева / Фото www.fainahata.com.ua

"Файна хата" – это эстетическое пространство, в котором где стань – все этнично, лофтово и красиво, – так отзываются гости отеля в Instagram.