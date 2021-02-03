Для того чтобы быть продуктивными и собранными, нам нужно качественно отдыхать. Рассказываем, как сделать свой дом местом для релакса и восстановления.

Источник: Urdesign

Дом должен быть самым комфортным местом на земле. Но мы часто об этом забываем: работаем из дома, не расслабляемся как надо, погружаемся в соцсети и даже не замечаем, что дома. Сделайте свой дом таким, где вы будете действительно отдыхать телом и душой.

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Растения



Вазоны создают атмосферу уюта / Фото handmade-idea

Вазоны в доме дарят ощущение уюта и счастья. К тому же они не требуют много внимания – это особенно важно для тех, кто все время на работе.

Зеленые растения в квартире не только радуют глаз, но и поглощают углекислый газ и насыщают воздух кислородом.

Освещение



Стильный торшер в интерьере / Фото g9.com.ua

Свет, который можно регулировать – отличный способ менять атмосферу в доме. Старайтесь избегать прямого света от потолка, продумайте различные сценарии освещения.

Обязательно приобретите торшеры и настольные лампы, которые понадобятся для спокойных расслабленных вечеров.

Запахи



Наполните свой дом приятными ароматами / Фото Archidea

Ароматы могут вызвать различные эмоции, расслаблять и возбуждать нервную систему. Наши обонятельные рецепторы связаны с лимбической нервной системой, отвечающей за эмоции.

Выбирайте эфирные масла, которые обладают успокаивающими свойствами: лаванду, ромашку. Или же такие, которые бодрят и поднимают настроение: бергамот и мяту.

Цвета



Пастельные цвета способствуют расслаблению / Фото Roomester

Они являются сильным инструментом для создания настроения. Цветовая гамма в помещении должна быть расслабляющей, спокойной.

Это не значит, что придется закрасить и выбросить все яркое в вашем доме. Но сделайте себе комнату для отдыха: ею может стать спальня или гостиная. Пусть там будут ковры, одеяла, подушки спокойных оттенков.

Текстуры



Искусственный мех добавляет невероятного уюта комнате / Фото Happymodern

Тактильные ощущения помогают расслабиться и отключить постоянный поток мыслей. Приобретите новые покрывала, декоративные подушки или ковер. Летом можно выбирать шелк, лен, хлопок. Зимой приятно сидеть на шерсти, искусственном меху, бархате и тому подобное.