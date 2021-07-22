История Futuro House такая же фантастическая, как и его внешний вид. Проект был задуман в 1968 году, тогда финский архитектор Матти Сууронен решил создать "портативный" загородный дом для отдыха. Модернистский оптимизм и аэродинамический дизайн сделал эту капсулу новаторской, а лимитированное количество модели быстро разлетелась по миру.

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Дом долгие годы был частью семейной резиденции в Южной Африке. Однако прогрессивный ранее район начал приходить в упадок, а здания, построенные здесь, медленно сносились.

В 2013 году художник Крейг Барнс стал свидетелем сноса нескольких домов, которые располагались рядом с космическим кораблем. Он решил, что должен выкупить уникальное здание и подарить ему вторую жизнь.



До реконструкции образец современной архитектуры был в запущенном состоянии / Фото futurohouse

Структура была перевезена в Великобританию, где ее восстановлением занялись профессионалы. За 10 месяцев работы Futuro превратился в объект, который выставлялся на лондонских выставках. На одной из таких здание заметил Майкл Фенн – директор парка для ретрита.



Отреставрированный объект утопает в густом лесу / Фото Wallpaper



Футуристический дом 1960-х годов / Фото Wallpaper

Мартсон Парк, который открылся в 2021 году в идиллическом месте, окруженным озером и зеленью, стал идеальной локацией для отреставрированной конструкции. Теперь Futuro House вновь функционирует, как место для жизни и отдыха. И главное – провести здесь ночь может каждый желающий.



Место для отдыха в космическом корабле / Фото Wallpaper