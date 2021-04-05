Отдельно стоящая ванна набирает все больше популярности, в частности – среди блогеров. Но это – удовольствие не из дешевых, поэтому перед установкой такой ванны следует хорошо обдумать все ее плюсы и минусы. Ценовая политика, модели и важные нюансы, которые следует знать каждому, читайте в нашем материале.
О преимуществах и недостатках установки трендовой ванны рассказывает в своем инстаграме taniaplytka . Часто отдельно стоящую ванну монтируют в углу ванной комнаты или в нише , но это не стоит делать :
во-первых, это не показывает всю ту красоту, за которую вы заплатили немаленькие деньги;
во-вторых, специально для таких случаев есть пристенные и угловые варианты. Они и стоить будут меньше, и ухаживать за ними будет проще, ведь у вас не будет труднодоступных мест.
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Установка отдельно стоящий ванны: плюсы и минусы
Для начала вам необходимо подвести к ванне все коммуникации (вода, канализация), и здесь есть 2 варианта :
Вы заранее правильно продумали место установки, учли все технические нюансы и спрятали трубы в стяжку .
Вам придется делать для ванны подиум и уже на него устанавливать ее (кстати, есть очень красиво обыгранные подиумы, например, с морскими камнями). Некоторые дизайнеры любят такой прием, ведь можно обустроить дополнительную подсветку.
Коммуникации скрыты в стяжке / Фото инстаграм vernichinteriors
Отдельностоящая ванна с подиумом в спальне / Фото behance
Обычно
используется
напольный смеситель
, поэтому
не забудьте
, что у него также есть внутренняя часть и ее нужно установить
до монтажа
плитки.
Наполнение ванны водой может происходить через перелив , тогда комплектация будет проще – останется купить смеситель и душ. Преимуществом является то, что у вас НЕ БУДЕТ носика , поэтому можно ванну не размещать вплотную к стене. Это загромождает НЕ пространство вокруг ванны и придает легкость.
Отдельностоящая ванна напольным смесителем / Фото google
Обслуживание сифона такой ванны возможно только через верх серьезное . Если произойдет что-то поднимать – тогда придется ванну " ый ". Если же у вас будут неполадки именно в переливе (котор спрятан в стенке ванны) – то такую ванну отреставрировать практически невозможно . Поэтому следует выбирать надёжных и качественных производителей .
Материалы, из которых изготавливают отдельно стоящие ванны:
акрил самый популярный ( и самый дешевый )
сталь и чугун (все реже берут металлические ванны);
композит (или штучный камень ) – самый дорогой материал, который имеет ряд преимуществ ( любые формы , красивые цвета, приятные тактильные ощущения).
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Полезная подборка моделей акриловых (матовых и глянцевых) и композитных ванн:
Самым главным
недостатком
отдельно стоящих ванн является
цена и труднодоступность обслуживание
внутренних деталей (перелив, сифон). Однако эстетичность внешнего вида,
"инстаграмность"
и приятные
тактильные ощущения
компенсируют эти недостатки.
Акриловые ванны от компании Treesse с ценовым диапазоном / Фото инстаграм taniaplytka
Акриловые ванны от компании Knief с ценовым диапазоном / Фото инстаграм taniaplytka
Композитные ванны от компании Duravit с ценовым диапазоном / Фото инстаграм taniaplytka
Если вы можете и хотите позволить себе отдельно стоящую ванну и наслаждаться купанием с пенкой в романтической атмосфере, то непременно сделайте это, а о надежности и качестве позаботятся мастера и непосредственно производители . Такая ванна будет украшением не только санузла , но и других комнат вашего дома, например, спальни.