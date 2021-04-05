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Для начала вам необходимо подвести к ванне все коммуникации (вода, канализация), и здесь есть 2 варианта :

Коммуникации скрыты в стяжке / Фото инстаграм vernichinteriors

Отдельностоящая ванна с подиумом в спальне / Фото behance

Обычно используется напольный смеситель , поэтому не забудьте , что у него также есть внутренняя часть и ее нужно установить до монтажа плитки.

Наполнение ванны водой может происходить через перелив , тогда комплектация будет проще – останется купить смеситель и душ. Преимуществом является то, что у вас НЕ БУДЕТ носика , поэтому можно ванну не размещать вплотную к стене. Это НЕ загромождает пространство вокруг ванны и придает легкость.

Отдельностоящая ванна напольным смесителем / Фото google

Обслуживание сифона такой ванны возможно только через верх . Если произойдет что-то серьезное – тогда придется ванну " поднимать ". Если же у вас будут неполадки именно в переливе (котор ый спрятан в стенке ванны) – то такую ванну отреставрировать практически невозможно . Поэтому следует выбирать надёжных и качественных производителей .

Материалы, из которых изготавливают отдельно стоящие ванны:

акрил ( самый популярный и самый дешевый )

самый популярный сталь и чугун (все реже берут металлические ванны);

композит (или штучный камень ) – самый дорогой​ материал, который имеет ряд преимуществ ( любые формы , красивые цвета, приятные тактильные ощущения).

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Полезная подборка моделей акриловых (матовых и глянцевых) и композитных ванн:

Самым главным недостатком отдельно стоящих ванн является цена и труднодоступность обслуживание внутренних деталей (перелив, сифон). Однако эстетичность внешнего вида, "инстаграмность" и приятные тактильные ощущения компенсируют эти недостатки.

Акриловые ванны от компании Treesse с ценовым диапазоном / Фото инстаграм taniaplytka

Акриловые ванны от компании Knief с ценовым диапазоном / Фото инстаграм taniaplytka

Композитные ванны от компании Duravit с ценовым диапазоном / Фото инстаграм taniaplytka