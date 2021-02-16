Как в кино: 5 невероятных ванных комнат с отдельно стоящими ванными
Принимать ванну, любуясь видом из окна – мечта многих людей. Сегодня дизайнеры все чаще выбирают отдельно стоящие ванны, ведь они выглядят удивительно эстетично и оригинально.
Источник:Dezeen
Известный журнал о дизайне и архитектуре Dezeen предлагает подборку роскошных ванных комнат. Отдельно стоящая ванна подчеркнет статус вашего помещения и хороший вкус хозяев. Сегодня большой выбор ванн: из бетона, глины, керамики и даже тикового дерева.
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Собственное СПА
Screen House, Сидней, Австралия
Отдельная ванна под покатой крышей / Фото Dezeen
Стены этой комнаты от пола до потолка покрыты черной тактильной плиткой, которая создает атмосферу СПА. А отдельную ванну разместили под подвесным светильником. Собственный шарм добавляет асимметричная покатая крыша.
Ванная с окном
Chimney House, Сидней, Австралия
Ванна в бордово-серебристом оттенке / Фото Dezeen
Ванна оригинального цвета размещена рядом с узким окном. Здесь открывается вид на внутренний двор дома. Стены белого цвета подчеркивают необычную текстуру ванны.
Ванна из глины
Дом Highgate, Лондон, Великобритания
Ванна из глины выглядит великолепно / Фото Dezeen
В этой ванной комнате использовали природные материалы: в частности, стены побелены известью. А ванну необычной формы изготовили из смеси песка, различных глин и минералов.
Бетонная ванна
Арт-вилла, Коста-Рика
Бетонная ванна с видом на джунгли / Фото Dezeen
Дом возведен из бетонных плит, а панорамные окна выходят прямо на джунгли. В концепцию помещения прекрасно вписалась отдельно стоящая бетонная ванна.
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Черно-белая ванна и камин
Tsubo House, Лондон, Великобритания
Ванная с чисто британским характером / Фото Dezeen
Этот дом выглядит уравновешенно-британским. Камин в ванной комнате подчеркивает характер помещения. Отдельная черно-белая ванна прекрасно дополняет монотонный кафель на полу и насыщенный болотный цвет стен.
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