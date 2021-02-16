Принимать ванну, любуясь видом из окна – мечта многих людей. Сегодня дизайнеры все чаще выбирают отдельно стоящие ванны, ведь они выглядят удивительно эстетично и оригинально.

Известный журнал о дизайне и архитектуре Dezeen предлагает подборку роскошных ванных комнат. Отдельно стоящая ванна подчеркнет статус вашего помещения и хороший вкус хозяев. Сегодня большой выбор ванн: из бетона, глины, керамики и даже тикового дерева.

Интересно Ретро-холодильник в интерьере: интересные идеи с фото

Собственное СПА

Screen House, Сидней, Австралия



Отдельная ванна под покатой крышей / Фото Dezeen

Стены этой комнаты от пола до потолка покрыты черной тактильной плиткой, которая создает атмосферу СПА. А отдельную ванну разместили под подвесным светильником. Собственный шарм добавляет асимметричная покатая крыша.

Ванная с окном

Chimney House, Сидней, Австралия



Ванна в бордово-серебристом оттенке / Фото Dezeen

Ванна оригинального цвета размещена рядом с узким окном. Здесь открывается вид на внутренний двор дома. Стены белого цвета подчеркивают необычную текстуру ванны.

Ванна из глины

Дом Highgate, Лондон, Великобритания



Ванна из глины выглядит великолепно / Фото Dezeen

В этой ванной комнате использовали природные материалы: в частности, стены побелены известью. А ванну необычной формы изготовили из смеси песка, различных глин и минералов.

Бетонная ванна

Арт-вилла, Коста-Рика



Бетонная ванна с видом на джунгли / Фото Dezeen

Дом возведен из бетонных плит, а панорамные окна выходят прямо на джунгли. В концепцию помещения прекрасно вписалась отдельно стоящая бетонная ванна.

Современный дизайн Придумали студенты: 5 лучших идей для интерьера с недели дизайна в Стокгольме

Черно-белая ванна и камин

Tsubo House, Лондон, Великобритания



Ванная с чисто британским характером / Фото Dezeen