Плитка на стенах и полу в ванной постепенно отходит в прошлое. Предлагаем узнать, какие новые материалы можно использовать в ремонте.

Сегодня есть немало материалов, которые способны заменить традиционный кафель. Об этом сообщает ресурс Archidea .

Кирпич на стенах

Кардинально новый материал в отделке ванной комнаты. Кирпич устойчив как к влаге, так и к пыли и грязи.



Кирпичные стены выглядят оригинально / Фото Archidea

Однако не надо отделывать стены необработанным кирпичом, как это часто делают в других помещениях. Лучше покрыть их слоем водонепроницаемого и паронепроницаемого материала. Кирпич можно покрасить в разные цвета, или же оставить таким, как есть.

Деревянное покрытие



Обратите внимание на деревянные варианты отделки / Фото Roomester

Не совсем привычный материал для ванной комнаты. Однако сегодня дерево, как и кирпич, можно покрыть водонепроницаемым слоем и наслаждаться натуральным отделкой.

Существуют виды древесины, содержащие в себе много натуральных масел и смол. Такое дерево не нужно покрывать защитным слоем – оно и так прекрасно выдерживает влагу.

Фотообои и постеры



С помощью фотообоев можно достичь интересного эффекта / Фото Stenagrafika

С помощью фотообоев можно оживить скучное пространство, а также визуально увеличить площадь комнаты. Лучше выбирать влагостойкие латексные варианты.

Камень

В ванных комнатах прекрасно смотрятся природные каменные плиты. Выбирайте камень с высокой водостойкостью. Каменное покрытие для ванных комнат нужно подготовить: отшлифовать и пропитать водоотталкивающим материалом.



Камень делает интерьер роскошным / Фото postach.com.ua

Камень – достаточно дорогой материал. Если нет возможности отделать камнем все помещение, сделайте такой акцент на стене или полу. Это придаст интерьеру элегантности.

Стеклянные стены



Все чаще в ванных комнатах делают стеклянные стены / Фото Stekloizerkala

Этот тренд набирает все большую популярность. Стекло визуально расширяет пространство и добавляет эффектности интерьеру. Можно сделать стеклянные стены вместо обычных, а можно украсить внутренние стены стеклом – например, накрыть им кирпич.

Мозаика для стен



Мозаика пользуется бешеной популярностью / Фото Keramis

Этот вариант чаще всего является разновидностью керамической плитки, однако выглядит достаточно свежо и оригинально. Также мозаику изготавливают из металла, стекла, камня и дерева.

Мозаику можно укладывать на стенах, потолке, полу и даже на внешней стенке ванны.

Бетонные стены



Интерьер ванной комнаты с использованием бетона / Фото HousesDesign

Не так давно бетон считали вариантом черновой отделки. Сегодня же бетонные стены и пол оставляют на поверхности.

Бетон нужно тщательно уложить и отполировать, чтобы он не впитывал влагу. Нередко бетонный интерьер сочетают с натуральным деревом или мозаикой.

Краска для ванной

Сегодня на рынке есть большой выбор красок именно для ванной комнаты. Они защищают стены от плесени и влаги, не занимают места и являются достаточно бюджетными.



Стены, окрашенные в черный цвет, выглядят стильно / Фото Archidea