От торшеров до люстр: 6 ярких трендов в освещении интерьеров
Источник:Apartment Therapy
Хотя освещение является важным элементом оформления любого помещения, этот аспект часто игнорируют. В отличие от кресел или ковров, свет находится вне поля зрения заказчиков, хотя часто именно его замена – это все, что нужно для удачного перевоплощения комнаты.
Люстра может добавить изысканности в гостиную, а неоновая вывеска осовременит кухню или рабочую зону. По словам поставщиков электрооборудования, за последние 12 месяцев количество поисковых запросов, связанных с освещением резко возросло.
Интересно Как правильно выбрать кондиционер для дома: практические советы
С помощью поисковых запросов, компания ElectricalDirect изучила основные тенденции в сфере освещения. Вот основные результаты.
Лампы дружбы
6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest
Лампы дружбы – новая и главная тенденция в сфере освещении интерьеров. За последние 12 месяцев поисковый запрос вырос на 1957%.
Что такое лампа дружбы?
Одно касание к сенсору включает обе лампы, предлагая невербальный способ коммуникации во время пандемии. Таким образом ваши близкие видят, что именно в этот момент вы думаете о них.
Светильники в форме грибов
6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest
Лампы, названные так из-за своей похожести на грибы, являются одной из основных тенденций в области освещения. Число поисковых запросов с их упоминанием увеличилось на 523%. Это более 47 000 запросов в год.
Торшеры с полками
6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest
Количество запросов на торшеры с полками увеличилась на 410%, что составляет более 100 000 запросов в год. Такие светильники не только освещают помещения, но и играют роль прикроватных тумб и полок для книг или растений.
Неоновые лампы
6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest
Неон – удачное решение для того, чтобы осовременить интерьер и добавить ярких цветов в мрачный интерьер.
Торшеры из ротанга
6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest
Ротанг находится на пике популярности: количество поисковых запросов стремительно растет, а заказчики все чаще просят обустроить дом, используя именно этот модный плафон.
Промышленные торшеры
6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest
Для минималистичных интерьеров, лучшее решение – промышленные торшеры. Их асимметричность и простота хорошо сочетаются со светлыми стенами и украшает пространство.
Черные светильники
6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest
Количество запросов на черные потолочные светильники выросло на 234%, а количество пользователей, которые искали именно этот цвет перевалило за 413 000. Это еще раз свидетельствует, что современные интерьеры стремятся к монохромным гамам и изысканности.