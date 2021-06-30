От торшеров до люстр: 6 ярких трендов в освещении интерьеров

Хотя освещение является важным элементом оформления любого помещения, этот аспект часто игнорируют. В отличие от кресел или ковров, свет находится вне поля зрения заказчиков, хотя часто именно его замена – это все, что нужно для удачного перевоплощения комнаты.

Люстра может добавить изысканности в гостиную, а неоновая вывеска осовременит кухню или рабочую зону. По словам поставщиков электрооборудования, за последние 12 месяцев количество поисковых запросов, связанных с освещением резко возросло.

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С помощью поисковых запросов, компания ElectricalDirect изучила основные тенденции в сфере освещения. Вот основные результаты.

Лампы дружбы



6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest

Лампы дружбы – новая и главная тенденция в сфере освещении интерьеров. За последние 12 месяцев поисковый запрос вырос на 1957%.

Что такое лампа дружбы?

Лампы дружбы – это уникальное сенсорное устройство, которое позволяет вам общаться со своими родными на любых дистанциях. Лампы выпускаются парно. Одна лампа остается у вас, другая – переходит к родственникам или друзьям. Чтобы активировать устройство, достаточно подключить его к Wi-Fi и синхронизироваться с лампами, которые отправятся к родственникам или друзьям.

Одно касание к сенсору включает обе лампы, предлагая невербальный способ коммуникации во время пандемии. Таким образом ваши близкие видят, что именно в этот момент вы думаете о них.

Светильники в форме грибов



6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest

Лампы, названные так из-за своей похожести на грибы, являются одной из основных тенденций в области освещения. Число поисковых запросов с их упоминанием увеличилось на 523%. Это более 47 000 запросов в год.

Торшеры с полками



6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest

Количество запросов на торшеры с полками увеличилась на 410%, что составляет более 100 000 запросов в год. Такие светильники не только освещают помещения, но и играют роль прикроватных тумб и полок для книг или растений.

Неоновые лампы



6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest

Неон – удачное решение для того, чтобы осовременить интерьер и добавить ярких цветов в мрачный интерьер.

Торшеры из ротанга



6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest

Ротанг находится на пике популярности: количество поисковых запросов стремительно растет, а заказчики все чаще просят обустроить дом, используя именно этот модный плафон.

Промышленные торшеры



6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest

Для минималистичных интерьеров, лучшее решение – промышленные торшеры. Их асимметричность и простота хорошо сочетаются со светлыми стенами и украшает пространство.

Черные светильники



6 ярких трендов в освещении интерьеров / Фото Pinterest

Количество запросов на черные потолочные светильники выросло на 234%, а количество пользователей, которые искали именно этот цвет перевалило за 413 000. Это еще раз свидетельствует, что современные интерьеры стремятся к монохромным гамам и изысканности.