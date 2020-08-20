Компания MVRDV представила If Factory – еще недавно пустующее городское сооружение, где когда-то был завод. Сегодня на территории помещения появилось новое пространство площадью 11 000 квадратных метров. Здесь обустроили офисы и креативные пространства.

Старый завод расположен в одном из индустриальных районов китайского города Шэньчжэнь, сообщает Archdaily.

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Обновленное здание будет содержать смесь офисов Научно-исследовательского института Китая и много творческих пространств и коворкингов для аренды.



Также здесь провели работы по укреплению конструкции сооружения / Фото Archdaily

Разработчики решили сохранить старые бетонные стены и открытую крышу. А все новые элементы здесь изготовлены либо из стекла, либо из дерева.

Изюминкой является так называемый "бамбуковый" лабиринт, который разделяет крышу на различные комнаты, среди которых танцевальная комната, столовая, читальный зал и многое другое.



Внутри также сохранят серые стены / Фото Archdaily

Здание также будет использоваться как выставочный зал, а часть первого этажа уже выделили под музей.

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