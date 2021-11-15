Освобождаем энергию дома: от каких вещей лучше избавиться

Если хотите, чтобы в вашем доме был порядок, энергетика, покой и уют, следует знать, каких вещей следует сразу избавиться. Всего 5 шагов – и ваш дом поразит атмосферой.

Иногда так трудно поддерживать порядок в доме, а когда пространство захламлено, эта задача усложняется. Лучший способ – практиковать минимализм и регулярно избавляться от ненужных вещей. Ниже – список нескольких предметов интерьера и быта, которые можно выбросить с чистой совестью уже сейчас.

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#1 Сломанная бытовая техника

Эти вещи только загромождают пространство, однако не следует забывать о защите окружающей среды. Технику можно продать на части или внести в специальные пункты переработки.

#2 Пустые бутылки и банки

Лишние вещи загромождают пространство / Фото pexels

У вас все еще есть иллюзия, что вы будете делать в них консервы или настойки? Они только без надобности занимают место в шкафу. Кроме того, некоторые считают, что они приносят несчастье в дом.

Чистота – залог уюта / Фото pexels

#3 Ненужные кабели

Внимательно осмотрите ящики для электронного оборудования. Конечно, некоторые вещи давно вышли из строя, и вы не успеваете это исправлять. Откажитесь от этого и освободите место для чего-нибудь нового.

На свободное место можно купить что-то особенное / Фото pexels

#4 Одежда, которую не носили в течение года

Говорят, что если вы не носили определенный предмет одежды больше года – это значит, что он вам просто больше не нужен. Мы сразу же берем в руки любимые вещи, когда готовимся к следующему дню. Конечно, есть исключения, как, например, бальные платья или маскарадные костюмы. Ненужную одежду можно пожертвовать на благотворительность.

Обновление пространства / Фото pexels

#5 Потертые коврики

Посмотрите на кухню, ванную, прихожую и проверьте состояние ковров. Если их невозможно отчистить от старых пятен или они выделяют неприятный запах – пора сказать им “Прощай!”. От такого предмета интерьера лучше избавиться, поскольку такие ковры могут даже вредить здоровью.

Защита здоровья / Фото pexels