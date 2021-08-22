Как освежить ванную комнату: 10 оригинальных зеркал для любого стиля интерьера

Зеркало – незаменимый элемент ванной комнаты. Если вы выберете удачную форму и размер, а также расположите его на правильную стену – это придаст оригинальный дизайнерский акцент и улучшит освещение помещения.
Предлагаем посмотреть подборку самых стильных зеркал сезона. В ней вы найдете идеальные варианты для ванн, выполненных в любых стилях.
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Стильное угловое зеркало
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful
3 зеркала для двойной раковины
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful
Овальные двойные зеркала
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful
Элегантное зеркало со светильником
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful
Зеркало в полный рост
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful
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Круглое подвесное зеркало
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful
Зеркальный шкаф
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful
Симметричные двойные зеркала
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful
Зеркальная тумба под раковину
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful
Овальное зеркало, которое переосмысливает форму
Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful