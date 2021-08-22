Как освежить ванную комнату: 10 оригинальных зеркал для любого стиля интерьера

22 августа 2021 , 09:25
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Источник:

House Beautiful

Зеркало – незаменимый элемент ванной комнаты. Если вы выберете удачную форму и размер, а также расположите его на правильную стену – это придаст оригинальный дизайнерский акцент и улучшит освещение помещения.

Предлагаем посмотреть подборку самых стильных зеркал сезона. В ней вы найдете идеальные варианты для ванн, выполненных в любых стилях.

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Стильное угловое зеркало

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful

3 зеркала для двойной раковины

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful

Овальные двойные зеркала

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful

Элегантное зеркало со светильником

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful

Зеркало в полный рост

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful

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Круглое подвесное зеркало

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful

Зеркальный шкаф

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful

Симметричные двойные зеркала

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful

Зеркальная тумба под раковину

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful

Овальное зеркало, которое переосмысливает форму

Как освежить ванную комнату / Фото House Beautiful