Архитекторы студии JC убеждены, что даже столетний дом может приобрести современный вид, если начать его обустройство с умом. Сегодня существует множество подходов к реновации и модернизации, но если вы работаете с историческими зданиями, лучше сохранить то, что было заложено ранее и подчеркнуть это с помощью современных инструментов. Читайте также Супруги превратили заброшенное помещение в уютный дом для отдыха фото интерьера Дом XIX века в Бруклине Бывший барский дом приобрел новый вид в 2015 году, когда архитекторы Керен и Томас Рихтер решили обновить свою квартиру и восстановить исторические элементы, которые были утрачены со временем. По их инициативе были разработаны викторианские фабричные детали и оловянная плитка. Найденный антиквариат пара соединила с современной мебелью.



К началу ремонта дом выглядел запущено / Фото Dwell



Ремонт вернул дому исторические элементы / Фото Dwell

Дом 1899 года в штате Пенсильвания

Кухня этого дома была изолированной от других помещений – это была небольшая задняя пристройка, которая создавала немало неудобств владельцам. Чтобы соединить здания, пришлось снести одну из стен главно части помещения, но реконструкция полностью оправдала это решение.



Изолированная кухня / Фото Dwell



Кухня после присоединения к основной части дома / Фото Dwell

Сеновал в Сан-Франциско

Трудно представить, что эта стильная спальня была полуразрушенным сеновалом. Архитекторы решили пристроить сооружение к основному помещению, что помогло существенно увеличить площадь.



Старый сеновал можно было сносить / Фото Dwell



Но архитекторы превратили его в капсульную спальню / Фото Dwell

Дом в Сан-Франциско 1870-х годов

За время эксплуатации дом подвергался многократным изменениям, ни одно из которых не было удачным. Поскольку лестница на второй этаж расположена снаружи, владельцы сталкивались с ощутимым дискомфортом. Архитекторы же решили "срезать" неудобный угол, установив раздвижные L-образные двери. Также им удалось объединить площадь кухни и лестницы с помощью небольшой транзитной террасы. Чтобы обеспечить приватность, периметр дома оснащен вагонкой.



Решение, создающее много неудобств / Фото Dwell



Эргономичное решение / Фото Dwell

Викторианский дом 1885 года в Портленде

Этот проект показывает, как можно комбинировать аутентичные предметы с современными объектами. Отреставрированный викторианский комод стал выигрышным фоном для обновленной гостиной.



Комод сливался со стенами дома / Фото Dwell



Ремонт открыл все преимущества комода / Фото Dwell

Реновация заброшенного общежития в Тайбэе

Среди гниющих оконных рам, исчезнувших полов и канализации, вышедшей из строя, архитекторы рассмотрели пространство, которое может стать настоящим раем для большой семьи. Они решили оставить каркас и вмешаться только на те участки, которые требовали обновления.

В процессе реноваций, архитекторы обнаружили, что общежитие строилось с очень редкой тайваньской древесины хиноки. Они взяли одну из старых балок и использовали ее, чтобы сделать уникальные ручки для входных дверей. Таким образом каждый, кто будет заходить в дом, сможет прикоснуться к утраченной эпохе.



Заброшенное общежитие в Тайване / Фото Dwell



Современный дом для семьи / Фото Dwell

Фермерский дом в долине реки Гудзон

Архитекторы удалили декоративные деревянные балки и деревянные панели, что позволило поднять потолок, сделав дом более просторным и светлым.



Темный фермерский домик / Фото Dwell



Новая каменная система и удалённые балки осветили помещение / Фото Dwell

Дом в Сиэтле, построенный в 1912 году

Обустройство пригодного для жизни пространства на чердачном этаже – непростая задача. Особенно, если здесь должны разместиться спальня, детская, санузел и техническое помещение.

Архитекторы удачно поиграли с открытыми книжными шкафами, которые разделяют пространство и благодаря своей форме устраняют ощущение, что вы находитесь в мансардном помещении.



Неудобная спальная / Фото Dwell



Многофункциональное пространство на мансардном этаже / Фото Dwell