Освещение лестницы: какое выбрать и о чем следует помнить

Наверное, никто не будет спорить, что лестницы должны иметь освещение. В первую очередь это вопрос безопасности, но не стоит забывать и об эстетике.

Сегодня освещения на лестнице вышло за рамки обычных соображений безопасности. Лестничный свет должен быть эстетичным и быть в гармонии со стилем всего дома.

Кстати Интересно знать: технология кондиционирования

Первое, о чем стоит помнить – освещение стоит продумать еще на этапе проектирования лестницы. Это позволит быть гибким и выбрать лучший вариант, а не быть скованным из-за существующих ограничений.

Кроме того, стоит учесть частоту использования лестницы. Именно от этого зависит количество выключателей и количество света.

Лестничным светом не стоит пренебрегать / Фото Homebook

Последний пункт – эстетика. Внешние лампы не должны идти вразрез с общим стилем помещения, а встроенный свет также не всегда является идеальным решением. Лестница – это массивный элемент интерьера, который привлекает много внимания, поэтому пренебрегать его видом не стоит.

Для экономии и беззаботности лучшим решением будет свет с датчиком движения. Он позволит не думать о выключателях и экономить энергию.

Классика всегда в моде ​/ Фото Homebook

Настенные светильники являются классическим решением, которое всегда будет в моде. Но в таком случае нужно будет потратить время на поиски лучшего варианта.

Также свет можно встроить в лестницу. Это обеспечит лучший обзор ступенек и подчеркнет их великолепный вид.

Замечательное взаимодействие с интерьером​ / Фото Homebook