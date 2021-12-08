Освещение квартиры: что нужно предусмотреть

Свет – один из главных акцентов любого интерьера. Именно он задает атмосферу и подчеркивает преимущества пространства.

Свет в интерьере – это не только красота светильников или бра. Как и любой другой фактор, свет должен быть детально спланирован и продуман.

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Кроме того, свет задает характер помещения. Если вы хотите чувствовать себя в комфорте и не портить зрение, обратите внимание на основные нюансы.

Один светильник – не самое лучшее решение

В каждой комнате должен быть центральный свет, наполняющий все пространство. Но всегда ли нам нужно именно такое решение? Может быть, в комнате есть зона для работы, чтения, отдыха? Каждая зона нуждается в свете – это не только удобно, но и лучше для вашего зрения и кошелька.

Каждое пространство требует разного освещения / Фото Pinterest

Яркость освещения

Существуют определенные нормы для каждого вида пространств, но вы должны учитывать свои предпочтения и потребности. Не стоит лениться – возьмите лампочки разной мощности, протестируйте их в своем доме и только тогда принимайте решение. Лучше несколько раз попробовать и проверить, чем потом жалеть и пытаться исправить ситуацию.

Яркость создает атмосферу / Фото Pinterest

Неправильный размер и высота светильников и люстры.

Наверное, наиболее распространенная ошибка при планировании пространств. В погоне за соблюдением стиля мы можем забыть об элементарной функциональности и правилах, которые продумали специалисты. Если у вас есть сомнения – дайте шанс дизайнерам или другим профессионалам. Обычное делегирование приблизит вас к идеальному результату.

Красота и практичность должны быть в гармонии / Фото Pinterest

Температура освещения

При планировании света вы должны обратить внимание на биоритмы и другие физиологические особенности. Вам может показаться вздором, но от света зависит то, насколько вы будете продуктивны и как быстро захотите спать. Температура светового потока – очень весомый фактор, поэтому не забудьте с ним ознакомиться, если хотите добиться наилучшего результата.

Температура света – важный этап планирования / Фото Pinterest