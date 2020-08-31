Островные камины также часто еще называют панорамными или центральными каминами. Такие типы каминов размещают в центре помещения, с возможностью кругового обзора.

Данные камины прекрасно впишутся в современные интерьеры Hi-Tech, модерн, loft и тому подобное. При таком размещении, в случае классического дровяного камина, нужно предусмотреть ряд ограничений. Одно из основных – это размер помещения, поскольку при горении будет большой расход кислорода и в целях безопасности размещать мебель нужно как можно дальше от камина. И, конечно, следует помнить об отводе продуктов горения. Эту проблему возможно решить в частном доме, но для квартир это практически нереально воплотить.

Что же делать, если нет возможности разместить камин с открытым огнем? В этом случае на помощь приходят технологии. Ирландская компания Dimplex предлагает абсолютно безопасные 3D электрокамины (паровые камины), где визуализация пламени происходит благодаря подсветке пара. Никаких продуктов горения в помещении, не нужны дрова или другое топливо, и несмотря на это создается невероятно реалистичная картинка пламени с помощью обычной воды.



На фото электрокамин Dimplex Cassette 500 PS

Среди огромной линейки 3D электрокаминов присутствуют модели кассетного типа. Именно благодаря этому типу каминов можно создать островной камин в любом помещении, не волнуясь за безопасность использования.

Читайте также: Обзор модельного ряда каминов кассетного типа (островных электрокаминов)

Кроме этого, работа такого камина благоприятно влияет на микроклимат в помещении, ведь он умеренно увлажняет воздух в нем.



На фото электрокамин Dimplex Cassette 1000 PS

Устанавливать кассетные камины можно в нишу из любого материала, ограничений нет, поскольку камин вообще не нагревается при работе. Пар клубиться над камином, едва теплый, поэтому использовать его можно без страха за детей или животных в доме. Когда заканчивается вода в баке, камин автоматически выключается.

Потребление при визуализации пламени равно потреблению нескольких лампочек, поэтому затраты на использование будут минимальны.



На фото электрокамин Dimplex Cassette 600

Все камины укомплектованы ИК пультами управления, кроме того, с помощью Wi-Fi пульта можно управлять камином с телефона. Не нужно прилагать усилия и тратить время для розжига, как это бывает с дровяными или биокаминами, всего лишь нажатием одной кнопки вы создадите уютное место в вашем доме.

Узнать подробнее о модельном ряде кассетных электрокаминов можно в нашем материале.

Посмотреть весь модельный ряд электрокаминов Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua или посетив шоурумы по адресу г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15, ул. Анны Ахматовой, 35. Детальная консультация специалиста по тел. (097) 500 17 37 и (050) 500 17 37.