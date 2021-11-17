Особые стены и невероятная атмосфера: вилла в Испании, очаровывающая с первого взгляда

Испания – это страна мечты для многих из нас. Прекрасный климат, вкусная кухня, невероятная архитектура – что еще нужно для счастья?

Beef architekti представила невероятную виллу в городе Мальорка. Она стала уникальным сочетанием современного дизайна с традиционными материалами.

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Каменный фасад здания построен с помощью традиционной в этом регионе техники "Pedra en sec". Этот стиль в 2018 году ЮНЕСКО признал нематериальным культурным наследием.

Уникальный стиль / Фото Contemporist

Эстетика – не единственное преимущество этого фасада. Летом он хранит в доме прохладу, а зимой способствует накоплению тепла.

Выдержанный стиль / Фото Contemporist

Интерьер дома очень умеренный, он позволяет изготовленной по заказу мебели выделяться. Атмосферу над зонами активности дополняют керамические светильники.

Утонченность и гармония / Фото Contemporist

С участка дома открывается неимоверная картина, поэтому еще одной важной задачей было организовать просторы так, чтобы сохранить возможность наслаждаться сказочным видом.

Сказка за окном / Фото Contemporist