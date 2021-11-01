Особые аксессуары для хорошего настроения: почему стоит выбирать красочную дверь

Дверь является незаменимым элементом домашнего пространства, который дает чувство приватности. Их роль также чрезвычайно важна для эстетичного вида дома. Обычно дверь выбирают спокойных, монохромных оттенков, однако это далеко не единственный путь. Иногда стоит рассмотреть яркие краски, способные оживить любое пространство.

На рынке дверей в основном представлены белые, деревянные, а иногда и графитовые оттенки, но дверь может стать гораздо больше, чем просто универсальным фоном. Они могут стать красочным акцентом или основным украшением интерьера, отражающим индивидуальность жильцов.

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Цвета всегда сопровождали нас – они вызывают эмоции и воспоминания. Именно благодаря им мы можем превратить свой дом в красивое и увлекательное место.

Желтая дверь для креативных оптимистов

Желтый оттенок обладает уникальной силой – стимулирует мозг и поднимает настроение. Он ассоциируется с солнцем и песчаным пляжем на сказочном жарком острове. Следует воспользоваться необычными свойствами этого цвета в интерьере.

Красная дверь для энергичных исследователей

Необычное пространство / Фото pinterest

Красный отображает горячий темперамент. Интерьер в этом энергичном сильном цвете наполнит комнату радостью и теплом.

Морской оттенок любителей природы и гармонии

Смелый выбор / Фото pinterest

Морской цвет ассоциируется с небом и водой, расслабляет и успокаивает. Он внушает воспоминания о весне, природе и создает хорошее настроение. Это идеальный цвет для креативных мечтателей, ценящих оригинальные решения.

Романтический стиль / Фото pinterest